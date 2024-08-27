منع إعلان منتجات غذائية بقنوات الأطفال في السعودية

طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، وثيقة اشتراطات الإعلان الموجه للأطفال دون سن الـ12 عن الأغذية المعبأة والوجبات، التي تمنع الإعلان عن المنتجات منخفضة القيمة الغذائية عبر قنوات الأطفال واليوتيوب. وتنطبق الوثيقة على جميع المنتجات ذات القيمة الغذائية المنخفضة، والوجبات الغذائية المقدمة في المنشآت الغذائية التي يتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية المعايير الواردة بالتنظيم، وتشمل الأغذية التي تتجاوز الدهون فيها 30% من إجمالي الطاقة، والصوديوم بأكثر من 400 ملليغرام لكل حصة غذائية، والسكر المضاف أكثر من 10%.

ويستثنى من ذلك تراكيب الرضع والمتابعة والمنتجات المخصصة لصغار الأطفال والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص، إضافة إلى المكملات الغذائية، والعصائر الطازجة، والأغذية ذات الاستخدامات الطبية الخاصة، والخضراوات والفواكه الطازجة، ومياه الشرب المعبأة، واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمبردة، والأغذية ذات السعرات الحرارية والمجموع الكلي للسكريات ضئيل جداً. وشددت على عدم الإعلان عن المنتجات ذات القيمة الغذائية المنخفضة عبر قنوات الأطفال التلفزيونية. عن «عكاظ» السعودية