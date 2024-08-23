مستقبل قاتم ينتظر دوق ودوقة ساكس في الولايات المتحدة

حذّر أحد المؤرخين الملكيين من المستقبل القاتم الذي ينتظر دوق ودوقة ساكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، على الرغم من استمرارهما في إطلاق مشاريع جديدة في الولايات المتحدة. فقد أطلقا سلسلة من المشاريع الجديدة هذا العام، بما في ذلك «أميركان ريفيرا أورشارد» و«بيرنت نيتورك». وعلق المؤرخ الملكي هوغو فيكرز على ما قد يحدث لهما إذا فشلت أي مبادرات جديدة.

وأشار هوغو إلى أن هاري اتخذ «خطوة شجاعة نحو عالم مجهول»، لكن ما لم يحافظ هو وميغان على أهميتهما من خلال مشاريع جديدة، فإنهما معرضان لخطر الفشل. وأضاف أنه إذا حدث هذا، فقد يبدو مستقبلهما «قاتماً إلى حد ما»، بعد أربع سنوات من مغادرتهما المملكة المتحدة في بداية عام 2020 قبل جائحة «كوفيد-19». وفي حوار مع صحيفة التايمز، قال هوغو: «الأمر صعب للغاية لأنهما كانا جزءاً من مؤسسة غير عادية، ثم فجأة تركاها وانطلقا وحدهما، إنها خطوة شجاعة نحو عالم مجهول».

ويمضي قائلاً: «ما يقلقني هو أنه كلما رأيت صوراً لسيارات رانج روفر وأشياء قادمة إلى المطار ورجال الأمن، أرى أن ذلك مكلف للغاية بالنسبة لهما، لكن عليهما الاستمرار في التحرك طوال الوقت للصرف على حياتهما الجديدة، وقد ذهبا إلى مونتيسيتو وهي جميلة ورائعة، لكنها مكلفة أيضاً». ويقول المؤرخ إنهما يعتمدان إلى حد كبير على المشاهير الذين لديهم صلة بالعائلة الملكية، وما لم يستمرا في طرح مبادرات جديدة وبضائع جديدة، فسيختفيان مثل العديد من المشاهير الآخرين، «وبمجرد حدوث ذلك، أعتقد أن المستقبل سيبدو قاتماً لهما».

وجاءت تعليقات هوغو قبل اكتمال جولة هاري وميغان في كولومبيا. وبعد انتهاء هذه الجولة، أعرب أحد الساسة الكولومبيين عن انزعاجه من الأموال التي أُنفقت على أمن الزوجين والتي ورد أنها بلغت 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وانتقد المستشار اليميني لمدينة كالي، أندريس إسكوبار، قرار دعوة دوق ودوقة ساكس إلى البلاد، وكذلك إنفاق كثير من المال على استضافتهما في وقت تعاني فيه البلاد صعوبات اقتصادية. وقال: «لقد دفعت كولومبيا نحو مليوني دولار أميركي لتأمين هذه الرحلة، وهناك العديد من الكولومبيين الذين يعانون الجوع ويفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية»، مضيفاً أن هذه الأموال تم إنفاقها فقط لأن نائب الرئيس أراد مقابلة شخصيتين عامتين رفيعتي المستوى، وتجاهل الانتقادات والمشكلات التي نعانيها بسبب هذه الحكومة الفاسدة.

هاري اتخذ «خطوة شجاعة نحو عالم مجهول»، لكن ما لم يحافظ هو وميغان على أهميتهما من خلال مشاريع جديدة، فإنهما معرضان لخطر الفشل. عن الـ«إكسبريس»

• أحد الساسة الكولومبيين أعرب عن انزعاجه من الأموال التي أُنفقت على أمن الزوجين.