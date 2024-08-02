أسرار ميلانيا ترامب للحفاظ على شبابها في سن 54 عاماً

لطالما كانت عارضة الأزياء السابقة السلوفينية تحت الأضواء، بأسلوبها وجمالها الخالي من العيوب، وقد أسرت الكثيرين بمظهرها الخالي من التجاعيد.

وعلى الرغم من أنها في سن 54 عاماً، فإن مظهر ميلانيا ترامب المتألق، وقامتها التي تشبه عارضة الأزياء، يثيران التساؤل حول كيفية تحقيقها لذلك.

واشتهرت ميلانيا بتفانيها في اللياقة البدنية، فقد ضمت أسلوب أوزان الكاحل، (وهي أوزان بسيطة تراوح بين نصف كيلو وخمسة كيلوغرامات توضع فوق الكاحل، وتساعد على حرق الحريرات) إلى روتينها اليومي، وهي طريقة خفية وفاعلة، لتعزيز حرق السعرات الحرارية، كما يدعمها المجلس الأميركي للتمارين الرياضية.

ويقال إن الأوزان الخفيفة يمكن أن تزيد من حرق السعرات الحرارية بنسبة تراوح بين 5% و15%، وهو ما قد يكون أحد الأسرار وراء قوام ميلانيا النحيف. ووفقاً لموقع «أي نيوز»، فإن زوجة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، تمارس تمارين البيلاتس والتنس كوسيلة للحفاظ على لياقتها.

وتحدثت ميلانيا لموقع «ريفاينري 29» الأميركي المتخصص في النساء الشابات، في عام 2012 عن حبها لتناول وجبة الإفطار، مضيفة أنها «تحب تناول الطعام الصحي، لأنه يجعلها تشعر بحال أفضل وطاقة أكبر».

وهي تتبنى نهجاً متواضعاً بشكل مدهش في تناول الوجبات الخفيفة، حيث تقول: «ليس لديَّ وجبة خفيفة معينة أتناولها دائماً. إذا أردت تناول وجبات خفيفة، فربما أتناول الفاكهة أو القليل من الشوكولاتة، لأنني أعتقد أن جسمي يحتاج إلى ذلك أيضاً». وكشف صديق ميلانيا السابق، أنه خلال فترة عيشهما معاً، قبل أن تصبح السيدة الأولى، كانت ميلانيا معتادة على تناول سبع قطع من الفاكهة يومياً.

عن «ديلي إكسبريس»