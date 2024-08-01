انهيارات أرضية جنوب الهند تخلّف دماراً كبيراً

قال مسؤولون حكوميون محليون، إن الانهيارات الأرضية التي ضربت ولاية كيرالا جنوب الهند، أودت بحياة ما لا يقل عن 156 شخصاً، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين الذين يخشى أنهم حوصروا أسفل الطمي والركام.

ووقعت انهيارات أرضية في منطقة واياناد في الساعات الأولى من صباح أول من أمس، ما أدى إلى حصار الأشخاص في منازلهم أثناء نومهم.

وأفادت صحيفة «هندو»، بأن الحكومة المحلية تقوم بجمع البيانات بشأن الأشخاص المقيمين في المنطقة الذين تم العثور عليهم بعد الانهيارات الأرضية والذين مازالوا في عداد المفقودين.

يشار إلى أن استمرار هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين، تسبب في حدوث انهيارات أرضية، ما أسفر عن فيضان الأنهار المملوءة بالطمي والصخور، لتجتاح الجسور وتعرقل الطرق، ما يصعب من عمليات الإنقاذ.

ويقوم مهندسو الجيش ببناء جسر مؤقت، لإنقاذ الأشخاص من مدينة مونداكاي الذين تقطعت بهم السبل تماماً. وأعلنت الشرطة الهندية، استمرار المئات من رجال الإنقاذ في البحث عن ناجين وسط الوحل وأكوام من الحطام، أمس الأربعاء.

وجاءت الانهيارات بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في سيول جرفت أطناناً من الوحل باتجاه مزارع وقرى.

وقال ضابط الشرطة المحلي، إعجاز، الذي يستخدم اسماً واحداً، إن 186 شخصاً أصيبوا أيضاً بسبب الانهيارات الأرضية التي ضربت مناطق جبلية في منطقة واياناد بولاية كيرالا، ما أدى إلى تدمير منازل وجسور، واقتلاع أشجار.