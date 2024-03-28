8 ملايين وظيفة في بريطانيا معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي

خلص تقرير إلى أن نحو ثمانية ملايين وظيفة في المملكة المتحدة معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي ضمن «أسوأ سيناريو».

وتوصل تحليل أجراه معهد بحوث السياسة العامة إلى أن المملكة المتحدة تواجه «لحظة تغيير» تتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، ودعا الحكومة البريطانية لضمان تطبيق استراتيجية صناعية عادلة. وحدد التقرير مرحلتين رئيستين لتبني الذكاء الاصطناعي: المرحلة الأولى، التي تتم حالياً، والمرحلة الثانية التي ستدمج فيها الشركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر في عملياتها، وهي المرحلة التي يشار فيها إلى أن نحو 59% من المهام التي يقوم بها العاملون عرضة لأن يقوم بها الذكاء الاصطناعي إذا لم يحدث أي تدخل.

وأشار التقرير إلى أن وظائف الإسناد والدوام الجزئي تواجه خطورة أكبر خلال المرحلة الأولى، وتتضمن وظائف السكرتارية وخدمة العملاء والمهام الإدارية، حيث من المرجح أن يكون النساء والأصغر سناً الأكثر تضرراً، حيث إنه من المرجح بصورة كبيرة أن يكونوا من شاغلي هذه الوظائف.

ويتوقع أسوأ سيناريو للمرحلة الثانية من الذكاء الاصطناعي شطب نحو 7.9 ملايين وظيفة، وعدم ارتفاع إجمالي الناتج المحلي.

مع ذلك، أشار التقرير إلى أنه في حال اتخذت الحكومة وقطاعات العمل إجراءات استباقية لحماية العاملين مع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن يؤدي ذلك لحدوث مكاسب اقتصادية قوية.