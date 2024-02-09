ريشي سوناك يفتح الباب أمام بوريس جونسون لعودة سياسية

فتح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمس، الباب أمام عودة بوريس جونسون السياسية، حيث تحدث عن فخره بالوقت الذي عملا فيه معاً. ومع ذلك اعترف رئيس الوزراء بوجود «خلافات موثقة جيداً» بينهما، لكنه كشف أنه تحدث مع رئيسه السابق قبل بضعة أشهر فقط. وترك خيار الاستفادة من مواهب جونسون في المستقبل مطروحاً على الطاولة.

وعندما سُئل عمّا إذا كان سيعيد رئيس الوزراء السابق إلى حكومته، أجاب سوناك: «أنا فخور بالعمل الذي قمنا به معاً».

وعملنا معاً بشكل جيد لفترة طويلة وفي النهاية، كما تعلمون، اختلافات موثقة، ورحب حلفاء رئيس الوزراء السابق بإمكانية عودته إلى خط المواجهة السياسي، واقترحوا ضم جونسون إلى الحملة في الانتخابات العامة القادمة.

وقال السير جاكوب ريس موغ: «بوريس هو الناشط الأكثر فاعلية في حزب المحافظين، لذا فإن دعمه سيكون بمثابة منشط للمحافظين». ومن جهته، قال النائب المحافظ بول بريستو: «يبدو أن رئيس الوزراء يعتقد أيضاً أنه يجب علينا إعادة بوريس جونسون» موضحاً: «إنه ناشط عظيم وشخصية محفزة للمحافظين. ومن الواضح أن يمتلك دوراً يلعبه».

وقال كبير المحافظين، السير مايكل فابريكانت: «أنا أؤيد إعادة بوريس بطريقة ما واستدعاء آخرين، أيضاً».

واعتُبرت استقالة سوناك من حكومة جونسون في يوليو 2022، بمثابة اللحظة التي انتهت فيها فترة رئاسة رئيس الوزراء آنذاك. وأثار انسحاب سوناك موجة من الاستقالات خلال الـ48 ساعة التالية.

• (سوناك) ترك خيار الاستفادة من مواهب جونسون مطروحاً على الطاولة.