اللورد وودلي يقع في موقف محرج نتيجة رنين هاتفه

انطلق رنين هاتف عضو مجلس اللوردات البريطاني، اللورد وودلي، بصوت مرتفع بلحن من فيلم «مشن امبوسيبل» أثناء قيام رئيس الحكومة ريشي سوناك بتنصيب وزير البيئة دوغلاس ميللر لورداً مدى الحياة، لكن اللورد وودلي تدارك الأمر، وأقفل هاتفه بسرعة، واعتذر من الحضور.

وقال اللورد وودلي في بيان «أولاً وقبل كل شيء، أريد الاعتذار من رئيس البرلمان، خصوصاً من اللورد الجديد دوغلاس ميللر بالنظر إلى انطلاق صوت هاتفي خلال تعيينه.

وأنا لم أجد نفسي في حياتي كلها في موقف محرج كما حدث لي أثناء تعيين اللورد ميللر، ولهذا أنا أعتذر بكل صدق» وفي التجاوب مع الحادثة على شاشة «سكاي نيوز» قال أحد الضيوف في برنامج «محور السياسة»: «أعتقد أن عمل وزير البيئة، أصبح مهمة مستحيلة، في إشارة إلى رنين الهاتف بنغمة من فيلم (مشن امبوسبل) أو (مهمة مستحيلة)».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أحد السياسيين لموقف محرج، بسبب انطلاق رنة هاتفه خلال لحظات مهمة. ففي العام الماضي، كانت نائبة رئيس الحكومة تيريزا كوفي في مقابلة مع محطة «إل بي سي» التلفزيونية، فانطلقت رنة هاتفها، وهي موسيقى لأغنية معينة، الأمر الذي أثار دهشة المشاهدين على اختيار السياسية موسيقى تلك الأغنية من أجل رنين هاتفها. وقالت كوفي في حينه «أدركت أن رنين هاتفي قد انطلق في تلك اللحظة فأوقفته وأعتذر عن هذا الموقف المحرج».

وكان اللورد وودلي قد تم نصيبه في الأصل كلورد عن حزب العمال مدى الحياة في نوفمبر 2020. وقال في بيان في ذلك الوقت «الذين يعرفونني سيطمئنون من أني، مهما حصلت على ألقاب، سأظل دائماً أضع اهتمامي في الطبقة العاملة أولاً، تماماً كما فعلت طيلة حياتي».

عن «ديلي إكسبريس»

. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أحد السياسيين لموقف محرج، بسبب انطلاق رنة هاتفه خلال لحظات مهمة. ففي العام الماضي، كانت نائبة رئيس الحكومة تيريزا كوفي في مقابلة مع محطة «ل بي سي» التلفزيونية، فانطلقت رنة هاتفها، الأمر الذي أثار دهشة المشاهدين على اختيار السياسية موسيقى تلك الأغنية من أجل رنين هاتفها.