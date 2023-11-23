نائب ألماني يواجه جدلاً بشأن إنقاذ زوارق اللاجئين

بعد مرور عامين على انتخاب النائب البرلماني الألماني، جوليان بالكه، عضواً في البرلمان الألماني، عن حزب الخضر، أصبح يواجه قضايا متنوعة تهم المواطنين، ابتداءً من التعليم وإلى المعاشات وسياسات الطاقة.

وهذه المواجهات ليست بالجديدة عليه، حيث كان معتاداً على مواجهة الأمواج العاتية في عمله السابق منقذاً بحرياً، حيث كان يقوم بإنقاذ المهاجرين قبل غرقهم في مياه البحر المتوسط. وأكثر ما يهتم به بالكه هو الهجرة، وهي قضية ذات حساسية في الوقت الحالي، وذلك بعد أن شاهد عمليات عبور مأساوية لزوارق المهاجرين الذين يهربون من ويلات الحروب والكوارث الطبيعية، ويبحثون عن حياة أفضل بعيداً عن بلادهم.

ويسعى بالكه لأن يتشارك مع سياسيين آخرين، في بعض المناظر المؤلمة التي تتعرض لها زوارق المهاجرين.

وبعد مرور عامين على دخوله البرلمان، لا يشعر بأن تعاطفه مع أوضاع المهاجرين قد تراجع، خصوصاً مع بث صور الفوضى التي تعرض لها المهاجرون في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية على منصات التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم. ويقول بالكه، إن «الصور القادمة من لامبيدوسا تثبت مرة أخرى أن نظام اللجوء الأوروبي يعاني خللاً». ويضيف أن الإيطاليين كانوا على حق عندما اشتكوا من أن نظام توزيع اللاجئين لا يطبق، وأن النظام الحالي يلقي بعبء ثقيل على بعض الدول. غير أنه مع الجدل الدائر بين الأحزاب السياسية في ألمانيا، وكذلك بين الولايات الألمانية، حول التوصل إلى منهاج موحد بشأن الهجرة، يلوح في الأفق وضع من عدم التيقن في ما يتعلق بدعم جهود الإنقاذ البحري مستقبلاً.