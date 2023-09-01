رؤساء أميركيين لا يستطيعون ضبط شهيتهم أمام الطعام

يفضل الرؤساء الأميركيون أطعمة دون أخرى مثلهم مثل بقية الشعب، وبعض هذه الوصفات ظلت مفضلة لديهم من مرحلة الطفولة وحتى مرحلة البلوغ، بينما بعض الوصفات الأخرى ولعوا بها خلال أسفارهم إلى الخارج. وفي ما يلي بعض الرؤساء الأميركيين ووجباتهم المفضلة:

بايدن مولع بحب الآيس كريم

أوضح الرئيس جو بايدن موقفه من طعامه المفضل بشكل واضح للغاية، ففي رحلة إلى المقر الرئيس لشركة جيني سبلينديد آيس كريم في كولومبوس، أوهايو في عام 2016، عندما كان نائباً للرئيس، قال: اسمي جو بايدن، وأنا أحب الآيس كريم، وبعد أن ضحك الجمهور على عبارته تلك، أصر على أنه لا يمزح. وأضاف: أنا آكل آيس كريم أكثر مما يتناوله ثلاثة أشخاص آخرين، في وقت واحد. وأكد الرئيس السابق باراك أوباما عام 2020 أن نائبه السابق لايزال يحب هذه الحلوى.

الوجبات السريعة طعام ترامب المفضل

على الرغم من أنه كثيراً ما يتحدث عن ثروته، فإن متعة الرئيس السابق، دونالد ترامب تتجلى في الوجبات السريعة التي تكلفه أسعاراً معقولة. حيث يُعد الرئيس السابق من أشد المولعين بماكدونالدز وغالباً ما يطلب ساندويتشات ماك مافين بالبيض من ماكدونالدز، وعادةً ما يتخطى وجبة الإفطار تماماً لإفساح المجال لهذه الوجبة، ويفضل ساندويتشات بيغ ماك وسندويتشات سمك الفيليه. كما أنه يستمتع بكنتاكي فرايد تشيكن وبيتزا هت. وتشمل الأطعمة الأخرى التي يتناولها غالباً رغيف اللحم ولحم الخنزير المقدد والبيض والحبوب وشرائح اللحم والبسكويت ورقائق البطاطس. وفي حين أنه يحب البيتزا بشدة، إلا أنه يُقال إنه لا يأكل سوى القشرة، وفي ما يتعلق بالمشروبات، فهو معروف بشرب الدايت كوكا.

أوباما يحب الناتشوز

لا يتملك الرئيس السابق باراك أوباما الخجل من الإفصاح عن حبه للناتشوز. ويقول الرئيس السابق إنه يحب الناتشوز كثيراً، ويقول مازحاً إنه يحتاج إلى شخص ما لمنعه من تناول المزيد منها. وتشمل الأطعمة الأخرى التي يستمتع بها الرئيس المتقاعد الآن الفلفل الحار والشوكولاتة والمكسرات المحمصة. ويُقال إنه يستمتع أيضاً بتناول الطعام الصحي ويتناول الكثير من الخضار يومياً.

آل بوش يحبون الطعام المكسيكي

جورج دبليو بوش الابن، الرئيس الـ43 للولايات المتحدة وابن جورج إتش دبليو بوش. صار بوش مولعاً بطعام تكس مكس أثناء إقامته في تكساس. وقالت زوجة الرئيس، لورا، إنهما افتقدا الطعام المكسيكي الجيد أكثر من أي شيء آخر أثناء إقامتهما في البيت الأبيض. وعلى الرغم من أن الطعام لم يكن أولوية كبيرة بالنسبة للزوجين عندما كان بوش رئيساً، إلا أنه كان من المعروف أنهما يستمتعان بالطعام التكس مكس كلما سنحت لهما الفرصة. وكان الرئيس السابق يحب أيضاً البسكويت، وفطيرة الدجاج.

كلينتون يتحوّل إلى نباتي

لدى الرئيس الـ42 للولايات المتحدة، بيل كلينتون، بعض الأطعمة المفضلة، ولكنه يحب على وجه الخصوص: إنشيلادا الدجاج. وكان كلينتون يحب تناول الأطعمة التي لا تناسب وضعه الصحي. وتشمل الأطعمة التي يستمتع بها برغر الجبن بالهالابينو والشواء ولفائف القرفة. ومع ذلك، قرّر الرئيس السابق في ما بعد أن يصبح نباتياً حفاظاً على صحته ولم يعد يتناول الانتشلادا (الدجاج بالجبن).

جورج الأب لا يحب البروكلي

الرئيس الـ41، جورج اتش دبليو بوش الأب، كان شخصاً ذا ذوق بسيط عندما يتعلق الأمر بالطعام. وكانت الوجبة الخفيفة المفضلة لبوش هي قشور لحم الخنزير، وكان معروفاً أنه يفضلها كثيراً، الأمر الذي أثار استياء زوجته باربرا. وكان يحب أن يضع عليها صلصة تاباسكو للحصول على نكهة حارة ومقرمشة. وكان بوش معروفاً أيضاً بكراهيته الشديدة للبروكلي، حيث عبر على ما يبدو خلال فترة رئاسته عن كرهه منذ أن كان طفلاً.

• متعة الرئيس السابق، دونالد ترامب، تتجلى في الوجبات السريعة التي تكلفه أسعاراً معقولة.

• لا يتملك الرئيس السابق باراك أوباما الخجل من الإفصاح عن حبه للناتشوز. ويقول مازحاً إنه يحتاج إلى شخص ما لمنعه من تناول المزيد منها.