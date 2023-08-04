ريشي سوناك يتعرض لانتقادات لاذعة على الهواء من قبل طبيبة

وجهت الطبيبة المبتدئة، التي عرفت نفسها بأوليفيا، انتقاداً لاذعاً عبر الهاتف، لرئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، بسبب أزمة الموظفين في وزارة الصحة، وقالت له الطبيبة إنه خطؤك أنت. وذلك عندما حاول سوناك إلقاء اللوم على تزايد قوائم انتظار المرضى على الأطباء المضربين.

وقالت أوليفيا، وهي طبيبة مبتدئة منذ 10 سنوات، من نيوكاسل، لرئيس الحكومة: خدمات الخطوط الأمامية مرهقة للغاية، لدرجة أننا في وضع يجعل جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية تقريباً يضربون عن العمل هذا العام. وكيف تعتقد أن رفضك التفاوض معنا يحسن الروح المعنوية، أو معايير الرعاية الصحية؟

ورد عليها رئيس الحكومة المرتبك «أنا وأنت لن نتفق على هذا، ولكني فخور بما فعلنا، لقد استثمرنا مبالغ ضخمة في وزارة الصحة منذ أن أصبحت رئيساً للحكومة».

وأضاف «قبل نحو مليون موظف في وزارة الصحة الاتفاق على أجور وزارة الحكومة، وكثير منهم يتلقون رواتب ومداخيل أقل بكثير من المستشارين». وتابع: «ثمة استثناءات قليلة تتضمن الأطباء المبتدئين والمستشارين، وهذا ما يجعل قوائم انتظار المرضى تتزايد»، وأصر رئيس الحكومة على القول «لقد بذلت كل جهدي كي أدعم وزارة الصحة، من أجل خطة القوى العاملة على المدى البعيد»، وطلب من أوليفيا أن تقرأ الوثيقة.

ولكن أوليفيا ردت عليه قائلة «أعتقد أن من المدهش أنك تعتبر الأطباء المضربين هم سبب تزايد قوائم انتظار المرضى. أنت تفقد الموظفين، لأنه يجري تقييمنا بأقل مما نستحق، وليس فقط الأطباء، ولكن الجميع، نحن جميعنا سنغادر الوزارة. إن سعادة القوى العاملة هي مسؤوليتك. أنت رئيس الحكومة، وأنت الحكومة، وموظفوك ليسوا سعداء، وهذا خطؤك وفي نهاية المطاف لن يكون ذلك أمراً طيباً على المرضى».

وكان سوناك قد ألقى باللوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية المضربين، حيث ارتفع عدد المرضى المسجلين على قوائم الانتظار من 7.2 إلى 7.9 ملايين.

وواجه سوناك انتقادات من مالكة شركة من منطقته الانتخابية ريتشموند، والتي قالت إن سياسات حزب المحافظين، تفيد بأن الشركات المستقلة في المنطقة عليها أن تغلق أبوابها.