رئيس كوريا الجنوبية يغني خلال مأدبة رسمية في البيت الأبيض

أبهر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الرئيس الأميركي، جو بايدن، والحضور، في مأدبة عشاء رسمية بالبيت الأبيض، ليلة الأربعاء، من خلال الغناء. وشهد الحفل عدداً من العروض الموسيقية، مثل نجوم برودواي، نورم لويس، وليا سالونجا، وجيسيكا فوسك، وهم يؤدون أغنية «في مكان ما»، و«الجانب الغربي من القصة».

وعندما بدأوا في «الفطيرة الأميركية»، وهي أغنية ألفها دون ماكلين، في 1971، اتضح أن هذه من الألحان المفضلة لدى يون، وعندها أخذ الرئيس الكوري الميكروفون، وانطلق في غناء المقطع الأول. وبدت علامات الدهشة والتعجب على وجه بايدن، الذي قال لنظيره «لم يكن لدي أي فكرة أنه يمكنك الغناء»، ما أثار الضحك والصخب في القاعة. وأهدى بايدن يون آلة عزف وترية، وقع عليها ماكلين، الذي لم يتمكن من الحضور، لكنه أعاد نشر الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت من الحدث، على موقع «تويتر».

وكتب أحد المعلقين قائلاً «لقد كشف يون عن موهبته الغنائية الخفية». وهذه ليست المرة الأولى التي يغني فيها يون في الأماكن العامة. وخلال الحملة الانتخابية في عام 2021، ظهر في البرنامج التلفزيوني الكوري الجنوبي الشهير «كل الخدم»، وأذهل مضيفيه المشاهير بتقديم رائع لأغنية «لا أحد آخر»، للمؤلف لي شونغ شول.

وفي العشاء الذي أقيم في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، المطلة على أزهار الكرز التي تزين المنطقة، أثنى بايدن على علاقة البلدين، ووصفهما بـ«الحليفين والصديقين»، بينما وصف يون العلاقة بأنها «تحالف صارم»، على الرغم من الوثائق المسربة التي تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على سيؤول.