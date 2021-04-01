أحداث وصور.. سويسرا تسجل وفيات وانهيارات ثلجية أكثر من المعتاد

المصدر: جنيف - د.ب.أ

شهدت سويسرا ارتفاعاً كبيراً في عدد الانهيارات الجليدية في شتاء هذا العام الذي انتهى لتوه فيها، وفقاً لبيانات معهد أبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية في البلاد صدرت أمس (الأربعاء).

وأظهرت البيانات وقوع 215 انهياراً جليدياً أضرت بالبشر في هذا الشتاء، وهو عدد يبلغ ضعف المتوسط خلال 20 عاماً. كما أشار المعهد إلى أن تساقط الثلوج وتراكمها كانا أكثر من المعتاد.

وإجمالاً، سجل المعهد 318 انهياراً جليدياً في الفترة من أكتوبر إلى نهاية مارس، بما في ذلك الانهيارات التي أضرت بالممتلكات أو بالبشر. وتضرر إجمالي 296 شخصاً من الانهيارات الجليدية، وهو أعلى كثيراً من المتوسط (177 شخصاً).

وتسببت الانهيارات هذا الشتاء في وفاة 27 شخصاً، في حين أن المتوسط هو 18 حالة وفاة. وقال المعهد إن جميع الوفيات شملت مشاركين في الرياضيات الشتوية كانوا على أرض لم تكن آمنة.

كما أفاد بأن الأرقام المرتفعة ربما تكون نتيجة الطبقات الأقل استقراراً من الثلوج القديمة، وزيادة تساقط الثلوج وعدد قليل من الانهيارات الجليدية الكبيرة للغاية.

تجدر الإشارة إلى أن ذوبان الجليد أسهم في جريان الأودية، على الرغم من الأضرار الأخرى التي وقعت، طبقاً لما ورد في التقرير.

- أظهرت البيانات وقوع 215 انهياراً جليدياً أضرت بالبشر في هذا الشتاء، وهو عدد يبلغ ضعف المتوسط خلال 20 عاماً.

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