تأكيد حكم السجن 20 عاماً في حق الرئيسة الكورية السابقة بارك غوين-هيه

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

أكّدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، أمس، حكماً بالسجن 20 عاماً، في حق الرئيسة السابقة بارك غوين-هيه في فضيحة الفساد التي أدت إلى إزاحتها من السلطة.

وكانت أول امرأة تصل للرئاسة في البلاد قد اتهمت رسمياً في 2017، بعد تظاهرات حاشدة ضد حكمها.

وأدينت في العام التالي بتهم تلقي رشوة واستغلال السلطة، وحكم عليها بالسجن 30 عاماً. وبعد عدد من المحاكمات خُفضت العقوبة إلى 20 سنة.وأمس، عرضت القضية للمرة الثانية أمام المحكمة العليا التي قضت بتأكيد عقوبة السجن 20 عاماً. كذلك أكدت العقوبة فرض غرامات ومصادرات تصل قيمتها إلى 21.5 مليار وون (19.5 مليون دولار). وقاطعت بارك (67 عاماً) كل الجلسات، معتبرة أنها منحازة ضدها، ولم تحضر جلسة أمس. وحكم عليها في قضية منفصلة بالسجن عامين، بتهمة انتهاك قوانين الانتخابات.

وتواجه تالياً ما مجموعه 22 عاماً خلف القضبان، وقد تكون في الثمانينات عند انتهاء مدة العقوبة. وكانت المحاكمة الأولى استمرت 10 شهور، وألقت الضوء على العلاقات بين المجموعات الصناعية الكبرى والسلطة السياسية في كوريا الجنوبية، حيث اتهمت بارك وصديقتها المقربة شوي سون-سيل بتلقي رشاوى من مديري شركات كبرى، من بينها سامسونغ إلكترونيكس، في مقابل معاملة تفضيلية.

بارك تواجه ما مجموعه 22 عاماً خلف القضبان، وقد تكون في الثمانينات من عمرها عند انتهاء مدة العقوبة.

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