هولندا تضبط 25 مهاجراً داخل حاوية تبريد على متن عبّارة

المصدر: لاهاي - وكالات

عثر أفراد طاقم عبّارة هولندية على 25 مهاجراً في شاحنة مبرّدة كانت على متن سفينة متّجهة إلى بريطانيا، أول من أمس، وأجبروها على العودة إلى هولندا، بحسب ما أعلنت الشرطة وأجهزة الطوارئ.

وتلقى المهاجرون السريون الرعاية الطبية اللازمة في ميناء فلاردينغن قرب روتردام، وقد نقل اثنان منهم إلى المستشفى، وفق ما كشفت الشرطة وأجهزة الطوارئ.

وجاء في تغريدة أطلقتها أجهزة الطوارئ في منطقة روتردام أنه «عثر على متن سفينة على أشخاص عديدين داخل حاوية مبرّدة. لقد عادت السفينة إلى الميناء».

وتابعت أن «الأشخاص، وعددهم 25، أُنزلوا من السفينة وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة»، مضيفة أن السفينة أفادت في وقت سابق أن لا متوفّين على متنها. وأضافت أجهزة الطوارئ أن عملية بحث تجرى بواسطة الكلاب البوليسية على متن السفينة التي كان من المقرر أن تتجه إلى ميناء فيليكستو البريطاني، للتأكد من خلوها من المهاجرين.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بوجود عدد كبير من سيارات الإسعاف، وغيرها من أجهزة الطوارئ، بالقرب من الميناء.

وأوردت صحيفة «ديلي تلغراف» أنه عُثر على المهاجرين على متن سفينة شحن تديرها خطوط «دي إي دي إس سيويز»، التي قالت إن المهاجرين صعدوا إلى السفينة على متن شاحنة.

ويأتي ذلك بعدما عثر، الأسبوع الماضي، على جثث 39 فيتنامياً داخل شاحنة مبرّدة في بريطانيا، في حادثة جديدة تسلّط الضوء على المخاطر التي تتهدد المهاجرين السريين في سعيهم للوصول إلى أوروبا.

وذكر بيان أن اثنين من المهاجرين نُقلا إلى المستشفى للعلاج. وكانت السفينة في طريقها من ميناء فلاردينجن الهولندي، بالقرب من روتردام، إلى ميناء فيلكستو البريطاني، عندما تم العثور على المهاجرين، وتم إجبارها على العودة، حسب الشرطة.

عُثر على المهاجرين

على متن سفينة

شحن تديرها

خطوط «دي إي

دي إس سيويز».

