الرئيسة الجديدة لبوليفيا سياسية ومحامية

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن الـ«نيويورك تايمز»

أعلنت جانين أنيز نفسها رئيسة للحكومة البوليفية، بعد استقالة الرئيس السابق، إيفو موراليس، ورحيله عن البلاد إلى المكسيك. وأنيز سياسية تنتمي إلى الحركة الاجتماعية الديمقراطية، وتتزعم المعارضة، وتعمل في مجلس الشيوخ البوليفي منذ عام 2010، وأصبحت أرفع عضو في الحكومة البوليفية، بعد استقالة حكومة موراليس.

جانين أنيز مطلَّقة، تبلغ من العمر 52 عاماً، ولها ابنان، يبلغ عمراهما 29 و24 عاماً، أصبحت الرئيس الـ66 الأنثى في أميركا الجنوبية، وثاني امرأة في بلادها تتولى هذا المنصب، فآخر امرأة تولت هذا المنصب هي ليديا غويرل، التي ترأست البلاد لأقل من عامين، قبل أن يطيح بها انقلاب عسكري عام 1980.

وهي من مواليد 13 أغسطس 1967، سياسية ومحامية، أعلنت نفسها رئيساً لبوليفيا. حائزة درجة جامعية في القانون والعلوم القانونية. اجتازت اختبار المهن القانونية عام 1991، وعملت سابقاً مدير إعلام بتلفزيون توتالفيشن. خلال الفترة بين 2006 و2008، شغلت منصب رئيسة الجمعية التأسيسية لصياغة الميثاق الدستوري الجديد. كانت عضواً في الجمعية التأسيسية لتنظيم وهيكلة البلاد، وكانت تعمل أيضاً كجزء من السلطة القضائية. في عام 2010، تم انتخابها عضواً في مجلس الشيوخ ممثلة لحزب التقدم من أجل التقارب الوطني البوليفي. بحلول عام 2019، أصبحت النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ، ووضعها هذا المنصب الخامسة في خط خلافة رئيس البلاد.

بعد استقالة حكومة إيفو موراليس في 10 نوفمبر 2019، أصبحت أكبر مسؤول في خط الخلافة لرئاسة بوليفيا، وتولت الرئاسة في 11 نوفمبر 2019، بعد أن قبل مجلس الشيوخ رسمياً استقالة حكومة موراليس في اليوم السابق.

تقول إن أول هدف لها هو الدعوة لإجراء انتخابات جديدة. في 11 نوفمبر، وصلت إلى مطار لاباز، حيث نقلتها طائرة هليكوبتر عسكرية إلى قاعدة جوية قريبة، ومن هناك، انتقلت إلى مجلس الشيوخ البوليفي. وبموجب المادة 169 من دستور بوليفيا، تولت رسمياً رئاسة مجلس الشيوخ، لتصبح الرئيس بالإنابة لبوليفيا أمام الجمعية التشريعية المتعددة القوميات؛ قاطع الجلسة أعضاء الحركة الاشتراكية. وأيدت المحكمة الدستورية هذه الخطوة في وقت لاحق.

- جانين أنيز مطلّقة، تبلغ من العمر 52 عاماً، ولها ابنان

يبلغ عمراهما 29 و24 عاماً، أصبحت الرئيس

الـ66 الأنثى في أميركا الجنوبية،

وثاني امرأة في بلادها تتولى هذا المنصب.