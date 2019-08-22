بالصور.. المهاجرون العالقون على متن «أوبن آرمز» ينزلون في لامبيدوسا

المصدر: روما - أ.ف.ب

بدأ عشرات المهاجرين العالقين على متن السفينة الإنسانية «أوبن آرمز»، التي أنقذتهم على دفعات، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط بالنزول في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، الليلة قبل الماضية، وفقاً لمشاهد بثّها التلفزيون.

وسمحت السلطات الإيطالية بإنزال المهاجرين في الجزيرة الصغيرة، بعدما أصدر مدعٍ عام إيطالي قراراً، مساء أول من أمس، إثر خروج الوضع عن السيطرة في السفينة، أمر بموجبه بإنزال المهاجرين، وحجز السفينة التابعة لمنظمة «أوبن آرمز» الإنسانية الإسبانية.

و«أوبن آرمز»، التي توقفت قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا منذ أيام عدة، في محاولة للحصول على تصريح للرسو وإنزال المهاجرين، اصطدمت برفض السلطات الإيطالية استقبالها، ما زاد الوضع توتراً مع شعور هؤلاء باليأس، لاسيما أن بعضهم موجود على متن السفينة منذ إنقاذهم قبالة ليبيا قبل 19 يوماً.

وحين توقفت السفينة، الخميس الماضي، قبالة لامبيدوسا، كان على متنها 147 مهاجراً، لكنّ هذا العدد انخفض إلى 80 مهاجراً عندما رست في الجزيرة، ذلك أن قسماً من المهاجرين تم إخلاؤه في الأيام الأخيرة لدواعٍ صحية أو إنسانية، والقسم الآخر قفز إلى البحر، أول من أمس، في محاولة للوصول سباحة إلى الجزيرة.

وأتى قرار المدعي العام بعدما حذرت المنظمة المالكة للسفينة من أن الوضع «خرج عن السيطرة»، في ظل رفض إيطاليا السماح للسفينة بالرسو في مرافئها.

وقالت المنظمة، في تغريدة، إن أحد المهاجرين قفز إلى الماء، (الثلاثاء)، في محاولة للوصول سباحة إلى لامبيدوسا.

وبعد ساعات قالت إن تسعة مهاجرين آخرين لحقوا به، إذ ألقوا أنفسهم إلى الماء قبل أن ينقذهم زورق تابع لخفر السواحل الإيطالية.

وكانت مدريد عرضت، (الأحد)، استقبال السفينة في مرفأ الخثيراس جنوب إسبانيا، إلا أن المنظمة قالت إن قبول العرض «غير ممكن إطلاقاً»، بسبب بُعد المسافة والتوتر الشديد على متن السفينة.

• حين توقفت السفينة، الخميس الماضي، قبالة لامبيدوسا، كان على متنها 147 مهاجراً، لكن هذا العدد انخفض إلى 80 مهاجراً عندما رست أمام الجزيرة.