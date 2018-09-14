«البيتزا» لا تحبط التجنيد الإجباري في كوريا الجنوبية

المصدر: ترجمة: شريف مهدي عن «الغارديان»

لم تفلح تطلعات 12 طالباً للهرب من التجنيد الإجباري بكوريا الجنوبية، حتى بعدما تناولوا خمس وجبات يومياً من البيتزا والبرغر، على أمل زيادة الوزن والحصول على إعفاء عقب الفحص البدني للخدمة العسكرية.

وتبادل الطلاب نصائح عبر تطبيقات الدردشة حول الأغذية ذات السعرات الحرارية العالية، والمكملات الغذائية التي تزيد الوزن سريعاً، وكان من تلك النصائح شرب الكثير من عصير الصبار للحفاظ على وزن الماء في الجسم، واكتسب بعضهم 30 كيلوغراماً في ستة أشهر فقط، لكن الجهات العسكرية اكتشفت الأمر، وأحالت الطلاب للتحقيق.

وعلى جميع الرجال في كوريا الجنوبية أن يخدموا نحو 22 شهراً قبل بلوغهم سن 28 عاماً، ويخضعون لفحوص طبية لتحديد صلاحيتهم للانضمام للجيش، أما الذين يفشلون في الفحص فإما يتم إعفاؤهم من الخدمة، أو إلزامهم بعمل مدني. وبعد اكتشاف خطة الطلاب الذين يدرسون الموسيقى، أجرى الجيش تحقيقاً وأحال القضية إلى المدعين العامين، وإذا ثبتت إدانتهم فسيضطرون إلى إكمال الخدمة العسكرية، ورغم أن اثنين منهم قد أكملوا بالفعل خدمة بديلة، إلا أنهم قد يضطرون إلى الخدمة مرة أخرى.