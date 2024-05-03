العائلة المالكة الدنماركية متهمة بتعديل أول صورة رسمية

أصبحت العائلة المالكة الدنماركية حالياً مثار جدل، بعد أن تم تعديل صورة ملكية تجمع بين الملكة ماري والملك فريدريك، ملك الدنمارك.

ويأتي ذلك في أعقاب صورة عدّلتها الأميرة البريطانية، أميرة ويلز، كيت ميدلتون، التي ظهرت فيها مع أبنائها بمناسبة عيد الأم، واضطرت فيما بعد إلى إصدار اعتذار بشأنها.

واتهم مراقبون الملكة ماري والملك فريدريك بتعديل أول صورة ملكية رسمية لهما، وذلك بعد أسابيع من الانتقاد الذي واجهته كيت.

وتم نشر الصورة الرسمية للزوجين الملكيين يوم الجمعة الماضي، وظهرت فيها الملكة الأسترالية المولد، وهي تقف إلى جانب الملك.

وترتدي الملكة ماري في الصورة فستاناً من المخمل والدانتيل باللون الأخضر الغامق من تصميم بيرجيت هالستاين، إضافة إلى طقم من الزمرد الدنماركي.

وأشاد الكثيرون بـ«جمال» الصورة، لكنهم تساءلوا أيضاً عمّا إذا كان قد تم التلاعب فيها.

وادعى البعض أن الزوجين «من الواضح» أنهما التقطا صوراً فردية وقاما بدمجهما. وعلق أحد الأشخاص على الصورة قائلاً: «صورة جميلة، لكنها صورة ملكية أخرى معززة رقمياً».

وكتب آخر: «هل تم تعديل هذه الصورة بالفوتوشوب؟ أعني أنه يبدو أنه تم تصويرهما منفصلين ثم تم تجميعهما معاً».

وقال أحد الظرفاء: «تبدو ماري رائعة، ولكن يبدو الملك وكأنه نهض للتو من السرير».

وأشار آخرون إلى وضع يد الملكة ماري أمام يد الملك فريدريك، زاعمين أنها تبدو في غير مكانها. وقالوا: «يبدو أن الملكة ماري قد تم وضعها في صورة فريدريك». وأكد القصر الملكي الدنماركي أن الصورة حقيقية، وقال: «لم يتم التلاعب بالصورة الرسمية للبيت الملكي».

وتأتي فضيحة هذه الصور بعد شهر واحد من صورة عيد الأم للأميرة كيت مع أطفالها.

وتم اكتشاف ما يصل إلى 16 خطأ في تلك الصورة، ما أدى إلى استدعاء العديد من وكالات الصور للتأكد من ذلك. ولجأت كيت، 42 عاماً، لاحقاً إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتحمّل نفسها مسؤولية التحرير وأصدرت اعتذاراً. وكتبت: «مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحياناً بإجراء تجارب على تحرير الصور»، مضيفة: «أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس».

واختتمت بقولها: «أتمنى أن يكون كل من يحتفل بعيد الأم سعيداً حقاً».