باراك أوباما تميّز بتناسق جسمه في الـ 62 من العمر

عندما زار الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، داونينغ ستريت، الأسبوع الماضي، كان مثار إعجاب الجميع، نظراً إلى أنه لايزال يحتفظ بجسم في غاية التناسق على الرغم من أنه بلغ 62 عاماً من العمر.

وتحدثت صحيفة «التايمز» البريطانية عن أوباما وكيف أن جسمه أكثر رشاقة ولياقة من رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، وأنه يمكن أن يهزم رئيس الحكومة البريطانية بسهولة في أي لعبة رياضية يمكن أن يتنافسا بها. وكان ضمور بطن أوباما هو الأكثر إثارة لإعجاب من يعرفونه، ومصدراً لإعجاب وحسد كثيرين ممن يعرفونه.

وعندما كان أوباما في البيت الأبيض كان يذهب إلى صالة الرياضة للعب التمارين الرياضية لستة أيام أسبوعياً، ويلعب كرة السلة بصورة منتظمة، كما أنه كان انتقائياً للغاية في طعامه.

وعندما زار أستراليا، العام الماضي، تذكر وزير الخارجية الأسترالي السابق بوب كار ما جرى في قمة العشرين التي تمت في عام 2013 بمدينة بطرسبورغ الروسية، وقال: «كان أوباما يتخلص من أي شيء يحتوي على السكر أو الدهون في طعامه، واعتقدت أن هذا الرجل لديه قدرة على الانضباط مثيرة للإعجاب، وسيغادر السلطة في بلاده وقياس خصره كما كان عندما دخل إليها».

ووصف ريغي لوف المستشار الشخصي السابق لأوباما رئيسه السابق خلال تناوله الفطور كيف أنه كان يتناول ست بيضات مخفوقة مع بعض الخبز المحمص والفواكه أو الحبوب، وكان يفضل لحم الدجاج والسمك على اللحم الأحمر، وكذلك الخضار العضوية التي كانت تزرعها زوجته ميشيل في البيت الأبيض.

ووفق ما قاله لوف فإن أوباما لم يكن يأكل أي شيء مقلي، وتجنب الوجبات السريعة و«الميونيز». وأضاف لوف أن أوباما كان يتجنب تناول مشروبات الكافيين والطاقة، وكان يفضل عصير البرتقال والشاي الأخضر عند الصباح، ويشرب الكثير من الماء. وكان يدخن 10 سجائر يومياً حتى شمت ابنته ساشا رائحة السجائر من فمه ذات مرة، فقرر الانقطاع عن التدخين مطلقاً.

ولطالما كان أوباما يتناول الكستناء، وحبات اللوز، والتي كانت تشكل عادة بالنسبة له، حيث يتناول سبع حبات فقط، كنوع من الوجبات الخفيفة، عندما يعمل إلى وقت متأخر أو يشاهد الألعاب الرياضية في مكتبه. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن طباخه سام كاس قوله: «لطالما كانت زوجته ميشيل وأنا نمازحه بالقول إنه لا يأكل ست أو ثماني حبات دائماً، سبع حبات فقط من اللوز».