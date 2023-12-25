بريطانيا ترسل سفينة حربية لدعم غويانا ضد فنزويلا

أعلنت البحرية الملكية البريطانية أنها سترسل سفينة دورية إلى دولة غويانا، في عمل يُظهر دعم بريطانيا لدولة من الكومنولث. ووقع خلاف بين هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وفنزويلا، حول منطقة «اسكيبو» الحدودية الغنية بالفلزات المعدنية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: «ستزور سفينة الدورية دولة حليفة من الكومنولث وشريك لبريطانيا هي غويانا، في وقت لاحق من الشهر الجاري، كجزء من سلسلة مشاركات في التدريب في المنطقة».

عن «الغارديان»