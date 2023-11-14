خطبة الجمعة بـ 3 لغات في الرمثا الأردنية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، بدء تطبيق مبادرة ترجمة خطبة الجمعة في مسجد سعد بن الربيع في مدينة الحسن الصناعية بلواء الرمثا. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن ترجمة خطبة الجمعة إلى لغات عدة، يأتي ضمن خطة الوزارة لإيصال رسالة الإسلام المعتدلة والسمحة إلى الناطقين بغير اللغة العربية، وإن المبادرة بدأت في مسجد سعد بن الربيع في مدينة الحسن الصناعية بلواء الرمثا، نظراً لوجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية الوافدة، لإطلاعهم على مضمون الخطبة وما تحتويه من مواعظ وأحكام، ما يساعدهم على فهمها والتفقّه في الدين ونشر تعاليمه. وأضاف الخلايلة أن الوزارة تسعى إلى توسيع مبادرة ترجمة الخطبة في أماكن تجمعات العمالة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً دور خطبة الجمعة باعتبارها أقوى الوسائل الاتصالية تأثيراً في المجتمع، لما تحمله من رسائل وعظية دينية وأخلاقية واجتماعية، بل تتعدى ذلك لتشمل جميع جوانب الحياة. وأشار الخلايلة إلى أن الهدف من رسالة عمّان التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، هو شرح تعاليم الإسلام السمحة للمجتمعات والشرائح المختلفة.