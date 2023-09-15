وزير الصحة البريطاني السابق يعود إلى برنامج تحدي المشاهير

أظهر مات هانكوك قوته عندما واجه سلسلة من التحديات الصعبة في فيتنام، في السلسلة الخامسة من برنامج تحدي المشاهير. ومن المقرر أن يظهر وزير الصحة البريطاني السابق البالغ 44 عاماً، في برنامج القناة الرابعة في ثاني مرة له، في تلفزيون الواقع، بعد وصوله إلى النهائي في البرنامج العام الماضي. وأظهر مقطع دعائي جديد كيف يتم دفع هانكوك إلى أقصى حدوده، أثناء عودته إلى الغابة لمواجهة مجموعة من التحديات المخيفة والتغلب على مخاوفه.

ويظهر السياسي وهو يبذل كل ما في وسعه ويزحف عبر المياه الموحلة، بينما يصرخ عليه آخرون في أحد التحديات العسكرية في اختبار لمرونته وتحمله. وشوهد أيضاً وهو يشارك في قتال جسدي متوتر، في أحد المشاهد، حيث اضطر إلى إثبات قوته في تحدٍ مرهق وعنيف. وشوهد المسؤول السابق، أيضاً وقد رُسم على وجهه تعبير قاتم، بينما كان يجلس على طاولة مقابل المدربين في غرفة مظلمة، وكان مشوشاً في مشاهد متوترة.

وفي معرض حديثه عن الفترة التي قضاها في البرنامج، قال هانكوك: «إن وجودي في هذا التحدي لم يكن مثل أي شيء آخر قمت بتجربته على الإطلاق. إنها واحدة من أصعب الأشياء الجسدية والعقلية التي قمت بها على الإطلاق». وأوضح «أنه يفتح عينيك حقاً ويجعلك تنظر إلى نفسك». وتابع: «بعد اجتياز الفترة الأكثر تحدياً كوزير للصحة، أثناء الوباء، أردت أن أبذل قصارى جهدي، ومن الممكن القول إن الدورة اختبرت مرونتي».

• ظهر السياسي وهو يبذل كل ما في وسعه ويزحف عبر المياه الموحلة، في اختبار لمرونته وتحمّله.