«الصليب والهلال الأحمر» يطلق نداءً لدعم ضحايا زلزال المغرب

أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، أمس، نداء عاجلاً لجمع 100 مليون فرنك سويسري (112.3 مليون دولار) لدعم ضحايا الزلزال في المغرب.

وقالت مديرة العمليات العالمية في الاتحاد كارولين هولت، للصحافيين في جنيف «من خلال هذا النداء نسعى لجمع 100 مليون فرنك سويسري كي نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت».

وأضافت «يجب علينا تحاشي موجة ثانية من الكارثة».

ولقي أكثر من 2800 شخص مصرعهم في أعنف زلزال يهز المغرب في أكثر من ستة عقود. وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر مساء الجمعة، وكان مركزه على بعد 72 كيلومتراً جنوب غربي مدينة مراكش.

وقالت هولت إن الاتحاد وافق على تمويل بقيمة مليون فرنك سويسري من صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ فور وقوع الزلزال لدعم الهلال الأحمر المغربي في توفير إغاثة عاجلة. وأضافت «هذه الاستجابة، مثلما حدث مع الكثير من الزلازل، هي سباق طويل». وتابعت «الذين تأثروا بالزلزال سيحتاجون إلى الدعم لأسابيع وشهور مقبلة، وسنحتاج لمواصلة إبداء التضامن والدعم ليس الآن فحسب وإنما في المستقبل».