القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً بالرصاص في مداهمة بالضفة الغربية

قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينياً بالرصاص وأصابت ثمانية آخرين على الأقل، خلال عملية في مخيم للاجئين في الضفة الغربية، أمس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوداً كانوا في مهمة بمدينة طولكرم أطلقوا النار على مشتبه فيهم، مضيفاً أن أضراراً لحقت بعدد من المركبات العسكرية، لكن لم ترد تقارير عن إصابات بين الجنود.

وقال مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، الطبيب أمين خضر، لتلفزيون فلسطين، إن القتيل الفلسطيني توفي متأثراً بإصابته بالرصاص في صدره، وإن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا.

وقالت حركة «فتح» إن القتيل هو محمود جراد، وكان عضواً فيها، لكنها لم تذكر أنه كان مقاتلاً. وشيّعت جموع غفيرة جثمان جراد (23 عاماً)، وجاب موكب التشييع شوارع المدينة وصولاً إلى منزله لإلقاء نظرة الوداع عليه من قبل والديه وأهله وأصدقائه، قبل الصلاة عليه في مسجد عثمان بن عفان، ومواراته الثرى في المقبرة الغربية لمدينة طولكرم.

وهناك نحو 40 ألفاً و700 فلسطيني مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيمين بمنطقة طولكرم.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية مع زيادة المداهمات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية، وأظهرت أرقام الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 196 فلسطينياً و24 شخصاً في إسرائيل منذ يناير الماضي.

■ تصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية مع زيادة المداهمات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية.