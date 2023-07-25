مباحثات محمد بن زايد وبوتين.. مشاورات لحل الأزمة الأوكرانية

في 11 من أكتوبر الماضي، توجهت أنظار العالم نحو مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، لمتابعة لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد سموه خلال اللقاء، سعي دولة الإمارات إلى الإسهام في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العالم، والعمل على خفض التوترات. وشدد سموه على سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والداعية إلى ضرورة استمرار المشاورات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية، عبر الحوار والتفاوض والآليات الدبلوماسية.

وقامت دولة الإمارات بدور مهم في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وفي هذا الصدد أكد بوتين أن الجانب الروسي يقدّر الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات التي أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة.

وفي منتصف يونيو الماضي، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة إلى روسيا، ناقش خلالها مع بوتين العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وأكد سموه نهج دولة الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والحلول السياسية للنزاعات والصراعات، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، منوهاً سموه بأهمية تكثيف الجهود لتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة.