السودان يغوص أكثر في الحرب وسط تعثرالدبلوماسية

بينما تخوض الفصائل المتحاربة في السودان هدنة وراء أخرى، ظهرت محدودية النفوذ الذي تحظى به الولايات المتحدة والسعودية، وقوى أجنبية أخرى، في إنهاء الصراع المستمر منذ شهرين، والذي يفاقم وضعاً كارثياً تعيشه البلاد.

ولا يبدو أن الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية محاصرون بما يكفي حتى يأخذوا محادثات وقف إطلاق النار في مدينة جدة السعودية على محمل الجد، وهو ما يلقي الدبلوماسيون باللوم فيه جزئياً على القوى المتنافسة في المنطقة، والتي يتحالف كل منها مع طرف مختلف في الصراع.

وقال مسؤول أميركي إن جلب المزيد من اللاعبين الإقليميين لدعم المحادثات مثل مصر، التي ترى الجيش أفضل رهان على الاستقرار في البلد المجاور، قد يكون مهماً لإحراز تقدم.

والآن بعد مضي ما يقرب من شهرين على اندلاع الحرب، تندفع ثالث أكبر دولة في إفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 49 مليون نسمة، فر منهم قرابة المليونين من ديارهم بالفعل، نحو أزمة إنسانية أسوأ، إذ باتت مزارعها مهددة، ولا يتسنى توصيل المساعدات إلى جميع المحتاجين بعدما تحولت مساحات كبيرة من العاصمة وغرب السودان إلى مناطق حرب.

التفاوض الجدي

وقال المحلل في معهد الأخدود العظيم، مجدي الجزولي: «لن يتفاوض أحد بجدية حتى يشعروا بأن التوازن العسكري لم يعد قابلاً للتغيير.. الديناميكية الداخلية لهذه الحرب تتعدى بعض الشيء مسألة النفوذ الذي يمكن لطرف خارجي أن يمارسه فعلاً».

وبعد انتهاء الهدنة الأخيرة التي استمرت 24 ساعة يوم الأحد، أفاد سكان في الخرطوم ومنطقة العاصمة بتجدد القصف المدفعي والاشتباكات، وقالوا إن القتال احتدم منذ أوائل يونيو.

وترعى واشنطن والرياض محادثات في مدينة جدة الساحلية، لكن كل هدنة مؤقتة أبرمت إلى الآن شهدت انتهاكات رغم تأكيد الجانبين التزامهما بالمفاوضات ورغم العقوبات الأميركية.

ويقول دبلوماسيون مطلعون على المحادثات إن العملية الجارية في جدة تتعثر، فيما يرجع إلى حدٍّ ما إلى غياب قوى رئيسة في المنطقة صاحبة نفوذ على الطرفين المتحاربين.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إن الأطراف الحالية في المحادثات تنظر في توسيع المشاركة.

وقال دبلوماسي مقيم في القاهرة، إن هناك منتدى جديداً بقيادة الاتحاد الإفريقي يهدف إلى إشراك دول عربية وإفريقية في العملية، لكن ليس واضحاً ما إذا كان أي من هذه الدول مستعد لممارسة ضغوط حقيقية.

وإضافة إلى مبادرات السلام المتداخلة، قال الرئيس الكيني وليام روتو، الثلاثاء إن مجموعة إفريقية أخرى داخل ذلك المنتدى هي الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، تعتزم مقابلة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال الأيام الـ10 المقبلة في محاولة لوقف الحرب.

حل شامل

وقال محمد المختار، وهو مستشار كبير لحميدتي، إن قوات الدعم السريع تدعم عمليتي جدة والاتحاد الإفريقي، وإنه ينبغي توسيعهما لتشملا الأطراف المدنية من أجل الوصول إلى «حل شامل».

وأضاف المختار في تصريح لـ«رويترز» أن البرهان لا يمكن أن يكون جزءاً من أي سلطة مستقبلية في السودان، وأن حميدتي، الذي ذكر أنه مع قواته في ساحة المعركة، لن يكون له دور سياسي، لكنه سيواصل قيادة قوات الدعم السريع. ولم يرد الجيش على الفور على أسئلة وجهت إليه.

معاناة سكان الخرطوم

تهدد الحرب بتمزيق الدولة السودانية وزلزلة المنطقة بعد مرور أربعة أعوام على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير، وبثت آمال التغيير الديمقراطي بعد عقود من العقوبات والصراعات الأهلية.

واجتاح القتال، الذي اندلع نتيجة خلافات على خطة الانتقال إلى حكم مدني، الخرطوم وشقيقتيها أم درمان وبحري، وكذلك منطقة دارفور المنكوبة بالصراعات في غرب البلاد وولاية شمال كردفان ومناطق أخرى.

وعبر السكان عن غضبهم من عدم وجود مسؤولين في العاصمة، إذ يفاقم هذا الإحساس بالتخلي عن أولئك الذين لم يغادروا.

وتم إجلاء البعثات الدبلوماسية بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 15 من أبريل الماضي، وانتقل كثيرون من كبار المسؤولين السودانيين من الخرطوم إلى ميناء بورتسودان الأكثر أمناً، والذي يسيطر عليه الجيش على ساحل البحر الأحمر.

وقالت محاسن إبراهيم (54 عاماً)، وهي معلمة مقيمة بالخرطوم، لـ«رويترز» عبر الهاتف: «كيف نعيش نحن وأسرنا ونحن في حالة حرب؟ لا أحد نشتكي له، اختفت الحكومة واختفي الوزراء وكبار المسؤولين».

وعلى عكس الصراعات السابقة تدور المعارك بين طرفي الصراع في قلب العاصمة، وسيطرت قوات الدعم السريع على معظم المدينة، ولم ينجح الجيش باستخدام الضربات الجوية والمدفعية الثقيلة في صدها، ويحتدم القتال للسيطرة على السلطة والترسانة العسكرية في الدولة.

ويقول سكان العاصمة الذين يعانون بالفعل تفشي أعمال النهب ونقص الغذاء والدواء والوقود إنهم صاروا أكثر عرضة للمعارك التي امتدت إلى الأحياء المكتظة بالسكان مع احتدام الحرب.

نزوح

وضع فشل المحادثات السودان الذي كان يعتمد بالفعل على المساعدات في حالة إنسانية خطيرة، ومن بين ما يقرب من مليونين فروا من ديارهم عبر قرابة 500 ألف إلى دول مجاورة.

ومن المحتمل أن يكون هناك آلاف من القتلى جراء الصراع، لكن مع تشتت السلطات في عموم البلاد وإغلاق العديد من المستشفيات يصعب التأكد من الأرقام بشكل دقيق.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس الثلاثاء، إنه تم توصيل المساعدات إلى 2.5 مليون شخص وسط بعض الامتثال لوقف إطلاق النار، ومع ذلك فإن منظمات الإغاثة تكابد من أجل الوصول، وذلك جزئياً بسبب القيود المشددة التي فرضها الجيش في بورتسودان.

وصار الوصول من الخارج إلى مناطق في دارفور مستحيلاً، مع عدم التمكن من الحصول على أنباء من مدينة الجنينة التي شهدت مقتل المئات سوى عندما يتمكن البعض من عبور الحدود سيراً على الأقدام إلى تشاد.

وقال مدير مشروع القرن الإفريقي بمجموعة الأزمات الدولية، آلان بوسويل: «إذا استمروا في القتال فإن الدولة السودانية تنهار. قد يستغرق الأمر أجيالاً لمحاولة إعادة الوحدة».

وأضاف: «سيكون هذا صداعاً كبيراً لإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا لفترة طويلة مقبلة ما لم يتعامل الناس بجدية أكبر لمنع هذا».

• بعد مضي ما يقرب من شهرين على اندلاع الحرب، تندفع ثالث أكبر دولة في إفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 49 مليون نسمة، نحو أزمة إنسانية أسوأ، إذ باتت مزارعها مهددة ولا يتسنى توصيل المساعدات إلى جميع المحتاجين بسبب الحرب.

• الحرب تهدد بتمزيق الدولة السودانية وزلزلة المنطقة بعد مرور أربعة أعوام على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير، وبثت آمال التغيير الديمقراطي بعد عقود من العقوبات والصراعات الأهلية.