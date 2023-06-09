زعماء يسقطون في ميادين لا علاقة لها بالسياسة

في الحياة زعماء سقطوا في معترك غير معترك السياسة، فقد سقطوا ببساطة من على دراجاتهم. أحدث زعيم تعرض لمثل هذا السقوط هو رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، وقبله سقط الرئيس الأميركي جو بايدن من على دراجته وهو يمارس الرياضة ذاتها، وقبله كاد رئيس الوزراء الأسترالي السابق، توني أبوت، أن يصطدم بحيوان كنغارو ويكون في عداد الساقطين، والقائمة تطول لتضم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الذي سقط مرتين.

فقد ذكرت وكالة الأنباء الوطنية البلجيكية أن دي كرو، سقط من على دراجته وفقد الوعي لفترة وجيزة، لكن فحوص المستشفى لم تكشف عن آثار دائمة على صحته. ووقع الحادث عندما كان دي كرو (47 عاماً) في جولة على الدراجة مع ابنه، في وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت، بالقرب من منزله في منطقة فلاندرز، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء، نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء. وذكرت الوكالة أن دي كرو، فقد وعيه لبضع لحظات، ونقل إلى المستشفى لإجراء فحوص.

وفي رسالة فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد، قال دي كرو، إنه عاد الآن إلى المنزل. وقال دي كرو الذي شكر الطاقم الطبي على رعايته والمهنئين على الاتصال به: «لحسن الحظ، كنت أرتدي خوذة واتصل ابني بخدمات الطوارئ». وأضاف: «الرياضة مفيدة لصحتك، ولكن في بعض الأحيان عليك أن تكون حذراً قليلاً».

سقطة بايدن

في يونيو العام الماضي سقط بايدن من على دراجة بالقرب من منزله على شاطئ ديلاوير، بعد لحظات من تحيته للصحافيين «صباح الخير». وكان الرئيس يقترب من نهاية جولة بالدراجة مع السيدة الأولى، جيل بايدن، بالقرب من شاطئ ريهوبوث، حيث يحتفل الزوجان بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما. ولدى سؤاله عما إذا كان على ما يرام، أجاب بايدن: «أنا بخير». ولدى سؤاله عن سبب السقوط قال بايدن، إن «أصابع القدم» قد علقت على دراجته. بايدن الذي كان يرتدي حذاء أزرق فاتحاً، وقميصاً رمادياً، وسروالًا قصيراً من البحرية وخوذة بيضاء، عاد إلى دراجته وقال: «حسناً يا رفاق، أراكم فيما بعد».

وحدث السقوط بعد أن كان الرئيس البالغ 79 عاماً، محاطاً بعملاء الخدمة السرية، يسير بدراجته بسرعة في اتجاه منعطف، قبل أن يتوقف للتحدث إلى حشد للتهنئة بـ«عيد والد سعيد»، ثم سقط من على دراجته. وكانت جيل بايدن قد أكملت الشوط بدراجتها إلى آخره بالفعل، ولم تلحظ سقوط زوجها.

حادث السيدة جاكوبس

رئيسة وزراء سانت مارتن، سيلفيريا جاكوبس، سقطت من على دراجتها العام قبل الماضي، أثناء ممارسة رياضتها الصباحية. وذكر بيان أن السقوط تسبب في إصابات طفيفة في وجهها، وكسر في إصبعها. بعد إجراء فحص شامل، كانت جميع عمليات الفحص طبيعية وتعافت تماماً. واضطرت جاكوبس للعمل من المنزل أياماً قليلة بعد الحادث. وقالت في بيان: «لم يردعني هذا السقوط. سأعود إلى دراجتي. سأركب مرة أخرى. سأستمر في تناول الطعام الصحي، وإطعام ذهني بأفكار صحية وإيجابية. يتم تعريف الصحة من خلال ما نأكله ونفكر فيه ونفعله. دعونا جميعاً نعيد تركيز طاقاتنا ونبني سانت مارتن صحية»، كما ذكرت جاكوبس.

سقطة بوش

سقط الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن من دراجته في قمة مجموعة الثماني التي انعقدت في يوليو 2005 في بريطانيا، بعد اصطدامه بشرطي بريطاني. فقد كان بوش يسير بدراجته الرئاسية بسرعة كبيرة عندما اصطدم بضابط يحرس منتجع غولف غلين إيغلز، وانزلق وعانى خدوشاً في يديه، وتم تضميد ذراعه. خلال فترة رئاسته، سقط بوش أيضاً من السيغواي (مركبة بمحرك ذات عجلتين) في كينيبانكبورت في يونيو 2003.

نصيحة غالية

تعرض عدد من الدراجين الذين كانوا يرافقون أبوت في رياضة ركوب خلال يناير 2015 لحادث، بعد أن اصطدموا ببقعة زيتية على الطريق. وسقط العديد من راكبي الدراجات عن دراجاتهم، ووقعوا بقوة على الطريق، وفيما بعد تلقى أبوت نصيحة من طبيبه بالتخلي عن رياضة ركوب الدراجات، والركض في الصباح بدلاً من ذلك، بعد أن كاد أبوت يصدم بدراجته كنغارو كان في الطريق.

رئيسة وزراء سانت مارتن، سيلفيريا جاكوبس، سقطت من على دراجتها العام قبل الماضي، أثناء ممارسة رياضتها الصباحية. وذكر بيان أن السقوط تسبب في إصابات طفيفة في وجهها، وكسر في أصبعها.

في يونيو العام الماضي سقط بايدن من على دراجة بالقرب من منزله على شاطئ ديلاوير، بعد لحظات من تحيته للصحافيين «صباح الخير».

رئيس الوزراء البلجيكي، دي كرو، سقط من على دراجته وفقد الوعي لفترة وجيزة، لكن فحوص المستشفى لم تكشف عن آثار دائمة على صحته.