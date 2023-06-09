الأمير الإيطالي فيليبرتو سافوي ينصح الملك تشارلز بالتنازل عن العرش

ألمح الأمير الإيطالي إيمانويل فيليبرتو، وهو الوريث الوحيد الذكر من سلالة آخر ملك إيطالي وهو أمبرتو الثاني، إلى أن الملك تشارلز يجب أن يتنازل عن العرش، وذلك بعد إعلان تنازله عن العرش الإيطالي لابنته المراهقة فيتورا.

وقال الأمير الإيطالي (50 عاماً)، إنه سيسعده كثيراً أن يتنحى ويسمح لابنته المؤثرة بأن تصبح رئيسة للنظام الملكي الذي يأمل أن يعود يوماً ما إلى إيطاليا. وقال الأمير إيمانويل في حديث مع صحيفة تلغراف البريطانية، إن ابنته فيتورا التي لديها نحو 80 ألف متابع، يمكن أن يكون أداؤها أفضل وهي على العرش. وأضاف الأمير وهو والد لطفلين، ومتزوج من الممثلة الفرنسية كلوتيلدا كورا: «من المهم فسح المجال لهذا الجيل الشاب، وجعله يطرح أفكاره الحديثة».

وقال الأمير إنه توصل إلى قراره التنازل عن العرش، بعد أن انتظر الملك تشارلز عقدين من الزمن كي يصبح ملكاً. وأضاف الأمير إيمانويل خلال تلميحه إلى أن الملك تشارلز يجب أن يتنحى عن العرش: «يجب على تشارلز أن يتنازل عن العرش، ويفسح المجال أمام ابنه وليام كي يصبح ملكاً». وأضاف: «الملك تشارلز ملك رائع، ولكنه انتظر كثيراً للوصول إلى العرش. وكان من الأفضل لو أنه يبقى ملكاً لعشرين سنة مقبلة».

ووصل الملك تشارلز إلى العرش وهو في سن 74 عاماً، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي.

ولا توجد عائلة ملكية الآن في إيطاليا بعد إلغاء الملكية إثر استفتاء تم في عام 1946، ولكن على الرغم من أن ثمة دعماً بسيطاً لإعادة الملكية إلى إيطاليا، يشعر الأمير إيمانويل بأن هناك حاجة إلى الملكية في بلاده. وقال: «أعتقد أنه في زمن الأزمات يرى الناس وجوداً روحانياً في الملوك والملكات».

وينحدر الأمير إيمانويل وابنته فيتورا من «بيت سافوي» وهي عائلة ملكية موجودة في إيطاليا منذ عام 1003.