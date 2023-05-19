ترامب تجاهل ذكر اسم زوجته في منشور بمناسبة عيد الأم

اعتبر النشطاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب «بلا قلب»، لأنه لم يذكر اسم زوجته ميلانيا ترامب، وهي أم أصغر أبنائه بارون في المنشور الذي وضعه على موقعه «تروث سوشيال» بمناسبة عيد الأم. وبدلاً من أن يذكر زوجته تحدث الرئيس السابق عن أمهات «الفاشيين اليساريين المتطرفين».

وقال ترامب على موقعه «عيد أم سعيداً للجميع، خصوصاً أمهات وزوجات وصديقات الفاشيين اليساريين المتطرفين، والماركسيين، والشيوعيين، الذين يفعلون كل شيء ضمن سلطاتهم، لتدمير وطمس بلدنا الذي كان عظيماً يوماً ما» واستمر ترامب بالقول «من فضلكم اجعلوا هذا الجنون المطبق أكثر لطفاً ونعومة، والأهم من كل ذلك أكثر ذكاء، ومن ثم نستطيع جعل أميركا عظيمة مجدداً».

ووصف أشخاص على موقع تويتر هذا المنشور بأنه «حزين» وانتقدوا ترامب لأنه لم يستغل هذه المناسبة للحديث عن عائلته خلال عطلة عيد الأم، ويتمنى لزوجته عيداً سعيداً وأياماً جميلة.

وكتب أحد الأشخاص تغريدة قال فيها «ترامب يتمنى (حرفياً) لمن يكرهونه ويعتبرهم أعداءه عيد ميلاد سعيداً، ولكنه نسي ذكر زوجته وأم ابنه الصغير بارون».

وقال آخر «إنه أمر محزن ومثير للغضب، أن ترامب لم يتمكن من أن يتمنى عيد أم سعيداً وبسيطاً وتمنيات طيبة. وهذا كل ما هو مطلوب منه. وقال شخص ثالث «ترامب لم يتمن عيد أم سعيداً لأي من زوجاته، إنه بلا قلب».

وتزوج ترامب ثلاث مرات. وانفصل عن زوجته إيفانا ترامب عام 1990، وكانت أم أولاد ترامب الثلاثة إيريك، ودونالد ترامب جونيور، وإيفانكا.

وبعد ذلك تزوج مارلا وأنجب منها ابنته تيفاني، ولكنه طلقها عام 1999، ومن ثم تزوج زوجته الحالية ميلانيا منذ 18 عاماً، أي في عام 2005، وأنجب منها ابنه بارون.

ولكن آخرين على «تويتر» سارعوا إلى الدفاع عن ترامب قائلين إن الرئيس السابق ربما احتفل بعيد الأم في منزله بشكل خاص مع عائلته. وقال أحد هؤلاء «إنه أمر ليس ذا أهمية، كما أنه يتعلق بشؤون ترامب نفسه، وليس الآخرين» في حين قال آخر «ميلانيا لم تنزعج لعدم ذكرها. وأنا متأكد من ذلك».

وقال شخص ثالث «ربما أعرب ترامب عن تقديره لزوجته ميلانيا في مناسبة أخرى».

ولكن شخصاً آخر قال «أنا لست سياسياً، ولا أعرف حياتهما الشخصية، ولكن من الغريب أن الرئيس السابق باراك أوباما استغل هذه الفرصة كي يعبر عن تقديره لزوجته في عيد الأم، في حين أن ترامب لم يذكرها بتاتاً. أعتقد أن الأمر يقول الكثير عن شخصيتيهما».

وكان أوباما، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي، استغل هذه اللحظة لتقدير زوجته، ميشيل أوباما، أم كريمتيه ماليا وساشا. وكتب الرئيس السابق قائلاً «عيد أم سعيداً. أتمنى في هذه اللحظة أن أعبر عن تقديري للأمهات جميعهن، وما تجسده الأم من مثل عالية». وأضاف أوباما «إلى ميشيل أوباما: شكراً لك لكونك كنت أماً رائعة لطفلتينا الجميلتين. وسطرت مثلاً رائعاً للغاية لنا جميعاً».

وإضافة إلى ذلك نشر أوباما صورة لميشيل وابنتيه، إضافة إلى صورة لوالدة ميشيل، ماريان شيلدز روبنسون.

بدلاً من أن يذكر زوجته تحدث الرئيس السابق عن أمهات «الفاشيين اليساريين المتطرفين.

أوباما: أتمنى في هذه اللحظة أن أعبر عن تقديري للأمهات جميعهن، وما تجسده الأم من مثل عليا.