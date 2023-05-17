1 من بين كل 5 في ألمانيا تعرض لخطر الفقر والتهميش الاجتماعي

كشفت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، أمس، أن نحو 17.3 مليون شخص من سكان البلاد تعرضوا لخطر الفقر والتهميش الاجتماعي في العام الماضي.

وذكر المكتب في مدينة فيسبادن أن هذا العدد يعادل خُمس عدد سكان البلاد 20.9%، وهي نسبة تكاد تقارب النسبة المسجلة في عام 2021، التي وصلت إلى 21%.

واستند المكتب في بياناته إلى النتائج الأولية للمسح الذي يجريه الاتحاد الأوروبي عن الدخل وظروف المعيشة في دول التكتل.

وبحسب هذه البيانات، يعد الشخص في دول التكتل معرضاً لخطر الفقر أو التهميش الاجتماعي إذا انطبق عليه واحد من هذه الشروط، الأول إذا تدنى دخله عن حد خطر الفقر، أو إذا تضررت ظروف أسرته المعيشية من حرمان كبير، مادياً واجتماعياً، أو كان الشخص يعيش في أسرة ذات مشاركة متدنية في العمل. وقال المعهد إن بعض الأشخاص ينطبق عليهم شرط واحد فقط، وأضاف أن من الممكن أن تنطبق الشروط كلها على أشخاص آخرين.

ويعتبر الشخص معرضاً لخطر الفقر إذا كان دخله يقل عن 60% من الدخل العام المتوسط لجميع سكان البلاد، ووصل صافي هذا الدخل في العام الماضي للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم على سبيل المثال إلى 1250 يورو شهرياً.

وأظهرت البيانات بشكل محدد أن نحو 12.2 مليون شخص (14.7% من سكان البلاد) كان معرضاً لخطر الفقر في عام 2022، ووصلت هذه النسبة إلى 16% في عام 2021.

وأضاف المكتب أن البيانات أفادت بأن 5.1 مليون شخص في ألمانيا (6.1% من السكان) تضرر من حرمان كبير، مادياً واجتماعياً، في العام الماضي، مقابل 4.3% في عام 2021، وأوضح المكتب أن هذا يعني أن «ظروفهم المعيشية تقيدت إلى حد بعيد بسبب نقص الموارد المالية»، مشيرين إلى أن هؤلاء الأشخاص ليست لديهم القدرة، على سبيل المثال، على دفع الإيجار، أو فواتير الرهن العقاري، أو السفر في عطلة لمدة أسبوع، أو استبدال الأثاث المستهلك، أو الذهاب لتناول الطعام أو الشراب خارج المنزل لمرة واحدة في الشهر، برفقة الأصدقاء أو العائلة.

وأظهرت البيانات أن نحو 9.1% من سكان ألمانيا، ممن تقل أعمارهم عن سن 65 عاماً أو ما يعادل 6.1 ملايين شخص في البلاد، عاشوا في العام الماضي داخل أسرة ذات مشاركة متدنية للغاية في العمل، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 9.5% في 2021، وقال المكتب إن هذا يعني أن «أفراد الأسرة كانوا قليلين للغاية بوجه عام، أو أنهم لم ينخرطوا في سوق العمل».

• يعتبر الشخص معرّضاً لخطر الفقر إذا كان دخله يقل عن 60% من الدخل العام المتوسط لجميع سكان البلاد.