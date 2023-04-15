إعصار إيلسا يضرب الساحل الشمالي الغربي لأستراليا بقوة

ضرب أقوى إعصار استوائي في أستراليا منذ ثماني سنوات ساحلها الشمالي الغربي مع هبوب رياح بسرعة قياسية بلغت 289 كيلومتراً في الساعة، أمس الجمعة، لكنه تجنب المراكز السكانية الأكبر، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إن إعصار إيلسا عبر ساحل بيلبارا بولاية غرب أستراليا، باعتباره عاصفة من الفئة الخامسة، وهي الأشد، لكنها ضعفت إلى الفئة الثانية مع تحركها إلى الداخل.

ولايزال الضرر قيد التقييم في مسار إيلسا، الذي وصل إلى اليابسة في الساعات الأولى على بعد 150 كيلومتراً شمال شرق مدينة بورت هيدلاند في منطقة باردو الريفية.

وبلغ عدد سكان باردو 47 في آخر تعداد، وتم تدمير شركة «باردو رودهاس آند تافيرن». قال مسؤولو الطوارئ إن المالكين بقيا طوال العاصفة، ولم يصابا بأذى.

وقال مدير إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ بيتر مكارثي: «لقد أمضيا ليلة مملوءة بالتحديات».

بعيداً عن باردو، وصفت وزيرة خدمات الطوارئ بالإنابة، سو إليري، أضرار العاصفة بأنها ضئيلة إلى حد ما.

وقال مفوض خدمات الإطفاء والطوارئ، دارين كليم، إنه شعر بالارتياح لأن إيلسا قد تحول نحو باردو بعد أن سلك المسار من المحيط الهندي باتجاه ميناء هيدلاند، أكبر ميناء للتصدير بالجملة في العالم، يرسل خام الحديد الأسترالي حول العالم. يبلغ عدد سكان بورت هيدلاند 16 ألف نسمة، وهي أكبر مدينة في بيلبارا.

وتم إخلاء أرصفة المدينة من السفن، بما في ذلك ناقلات خام الحديد، قبل أن تضرب العاصفة.

وقال كليم إن سكان بورت هيدلاند «يشعرون كأنهم تجنبوا رصاصة. كان من الممكن أن يؤدي تأثير إعصار من الفئة 5 في بورت هيدلاند إلى أضرار كبيرة».

سكان بورت هيدلاند يشعرون كأنهم تجنبوا رصاصة. كان من الممكن أن يؤدي تأثير إعصار

من الفئة 5 في بورت هيدلاند إلى أضرار كبيرة.