مطعم في اليابان يمنع زبائنه من استخدام الهواتف أثناء الأكل

هناك قاعدة غير معلن عنها في مطاعم النودلز اليابانية: تناول طعامك بسرعة وغادر. إلا أن أحد أصحاب محال النودلز التقليدي، يأخذ هذه القاعدة على محمل الجد، لدرجة أنه حدّد المدة التي ينبغي أن يستغرقها عملاؤه لبدء تناول طعامهم والانتهاء منه. وكشف أن أولئك الذين يستغرقون فترة أطول أمام أوعية الحساء الساخنة، عادة ما يشاهدون مقاطع فيديو على هواتفهم، ما دفعه إلى حل هذه المشكلة بتدخل منه. ويمتلك المواطن الياباني، كوتا كاي، ويدير مطعم ديبو – تشان في طوكيو، والذي سيحتفل بعيد تأسيسه الخامس في يونيو. في مارس، قرر منع العملاء من استخدام هواتفهم الذكية أثناء تناول الطعام في الأوقات المزدحمة، وهي خطوة أصبحت موضوعاً ساخناً للمراسلات على وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان.

مقاطع الفيديو

يقول كاي: «ذات مرة، عندما كنا مشغولين في إعداد الطعام، لاحظنا عميلاً لم يبدأ في تناول طعامه لمدة أربع دقائق»، مضيفاً أن العميل كان يشاهد مقاطع الفيديو على هاتفه بينما كاد طعامه يبرد أمامه. في بعض الأماكن، قد لا يبدو ذلك مهماً. لكن كاي يقدم هاكاتا رامين، وهو نوع من النودلز الإقليمي من محافظة هاكاتا في غرب اليابان، والذي يقول إنه «طعام تم إعداده من أجل الناس الذين ليس لديهم صبر».

ويقول أيضاً إن سمك النودلز الرقيقة التي يقدمها مطعمه لا يتجاوز مليمتراً واحداً، لذلك تبدأ في التمدد والفساد بسرعة كبيرة. بهذا المنطق، قد يؤدي الانتظار لمدة أربع دقائق إلى فساد الوجبة. ويوجد في هذا المطعم 33 مقعداً. ومع ذلك، يقول كاي إنه من المعتاد وجود 10 أشخاص ينتظرون في طابور للحصول على مقعد في ساعات الذروة. ويسترسل «عندما تكون المقاعد مملوءة وأرى الناس يتوقفون عن تناول الطعام، وهم يحدقون في هواتفهم الذكية، أطلب منه أن يكفوا عن ذلك». ويضيف أنه لم ينشر أي لافتات تطلب من الناس وضع هواتفهم بعيداً؛ ولكن بدلاً من ذلك، يتحدث إلى العملاء بشكل فردي.

أكثر من مجرد نودلز

وبالنسبة له، فإن هذا النودلز التقليدي أكثر من مجرد طعام. ويقول «أشعر أن تناول الطعام ينبغي أن يرتكز على قواعد مرعية»، ويعتقد أن ذلك مثل «عندما تكون في روما، افعل كما يفعل الرومان، وهذا النودلز سيجيء النظر إليه على أنه نوع من أنواع الطعام الراقي».

هذا المطعم ليس هو المطعم الوحيد في العالم الذي يمنع استخدام الهواتف الذكية أثناء تناول الطعام، حيث يوجد في سنغافورة مطعم ماكدونالدز يطلب من الزبائن إغلاق الهواتف عند الدخول للمطعم، وأعدّ المطعم خزائن للهواتف الذكية يستطيع الزبائن وضع أجهزتهم داخلها أثناء تناول الطعام، وذلك بهدف معلن، وهو قضاء الزبائن وقتاً أطول في التركيز على أطفالهم وعلى طعامهم. وفي عام 2021، منعت منطقة أداشي في طوكيو استخدام الهواتف أثناء المشي أو ركوب الدراجات. وفي أبريل 2019، أصدرت المدينة أمراً رسمياً يطلب من الزوار عدم تناول الطعام أثناء المشي. أحد الأهداف الرئيسة لهذا الأمر هو أن بقايا الطعام يمكن أن تجذب الحيوانات، وتسبب الفوضى التي سيضطر السكان المحليون إلى تنظيفها. ومع ذلك، فإن تناول الطعام أثناء المشي لا يتعلق فقط باحتمال أن ينسكب الطعام على الملابس، وتصبح هيئة الشخص فوضوية، ولكن ذلك يتجذر من اعتقاد كثير من اليابانيين بأن المشي أو القيام بأنشطة بدنية أخرى أثناء تناول الطعام يعتبر سلوكاً سيئاً، وهذا يعني أن هذا الشخص لا يحترم طعامه بشكل صحيح. وتعود جذور هذا الاعتقاد إلى الحرب العالمية الثانية، عندما كان الطعام شحيحاً وأصبح شيئاً ينبغي تقديره والحفاظ عليه، ولا يتم التعامل معه بشكل عرضي.

• هناك قاعدة غير معلن عنها في مطاعم النودلز اليابانية: تناول طعامك بسرعة وغادر.



• يوجد في سنغافورة مطعم ماكدونالدز يطلب من الزبائن إغلاق الهواتف عند الدخول للمطعم، وأعدّ المطعم خزائن للهواتف الذكية يستطيع الزبائن وضع أجهزتهم داخلها أثناء تناول الطعام، وذلك بهدف قضاء الزبائن وقتاً أطول في التركيز على أطفالهم وعلى طعامهم.