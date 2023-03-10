عضو البرلمان البريطاني تدافع عن نفسها لوصفها بالمنحلّة بسبب ثوبها

وجهت النائب العمالي في البرلمان البريطاني، تراسي برابين، انتقادات لاذعة إلى المتصيدين، الذين انتقدوها، لأنها كانت ترتدي فستاناً يكشف كتفها في البرلمان. وجاءت تعليقاتها بعد أن نشر أحد مستخدمي موقع «تويتر» تغريدة لصورة لها، وهي في مجلس النواب مرتدية ذلك الفستان الذي كشف عن أحد كتفيها، ووضع عليها تعليقاً يقول: «هل هذه الملابس ملائمة للبرلمان؟».

وكانت برابين، (58 عاماً)، ترتدي ثوباً أسود رسمياً، يكشف عن كتفها الأيمن، خلال حديثها عن نقطة النظام المذكورة، الأمر الذي جعل كثيراً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ينشرون تعليقات مهينة، حيث قال أحدهم إن عضو البرلمان تبدو مثل «المنحلة». في حين قال آخر إنها «كالنساء اللواتي يعدن إلى البيت صباحاً». وبعد أن جذبت الصورة عدداً من تعليقات المتصيدين، ردت عليهم برابين قائلة: «آسفة، ليس لدي وقت للرد على جميع تعليقاتكم، ولكنني أستطيع أن أؤكد لكم أنني لست منحلة، ولا أعتقد أن مجرد ظهور كتفي يعتبر انحلالاً». وقام آخرون بالدفاع عنها بعد أن نشرت تغريدتها للدفاع عن نفسها.

وكانت عضو البرلمان من يوركشير الممثلة السابقة في المسلسل التلفزيوني البريطاني«كورونيشن ستريت» تطرح نقطة نظام في البرلمان بشأن قرار رئاسة الحكومة أن تأمر كبار الصحافيين بالمغادرة قبل حديث رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون عن موضوع البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).