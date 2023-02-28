خطة لإنشاء وتشغيل 5 مراكز خدمات حكومية شاملة بالأردن في 2023

قالت مديرة مركز الخدمات الحكومي، ديما النهار، إن المركز يُشكل خطوة على أرض الواقع لخطة الحكومة بتحديث القطاع العام وبرنامجها التنفيذي خلال عام 2023 و2024، وتقديم الخدمة للمواطنين والمراجعين بصورة مؤسسية.

وبينت النهار خلال حديثها لإذاعة «الأمن العام»، أمس (الاثنين)، أن المركز يهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين دون عناء وفي زمن قياسي، ضمن منظومة متكاملة وفي مكان واحد يُشعرهم بالراحة والرضا، وهي تجربة فريدة وحديثة.

وأشارت إلى أن أوقات دوام المركز تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً لجميع المؤسسات الحكومية المشمولة، ومن الساعة السابعة مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل لخدمة جوازات السفر، بالإضافة لأيام السبت، مع استطاعة المواطنين الاستفادة من الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل.

ولفتت النهار إلى أن مركز الخدمات الحكومي هو الأول في المقابلين، إذ جرى إطلاقه تجريبياً في شهر سبتمبر 2022، فيما تسعى الحكومة هذا العام إلى البدء بإنشاء وتشغيل نحو خمسة مراكز خدمات حكومية شاملة على غرار مركز المقابلين ضمن خطتها لتحديث القطاع العام. وعن الخدمات التي يقدمها المركز، قالت إنه يقدم 45 خدمة حكومية من خلال 15 مؤسسة، بنمط جديد في تقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية الملحة للمواطنين بالتعاون مع عدد من المؤسسات.

وأضافت أن المؤسسات والدوائر الحكومية التي تشملها الخدمات في المركز هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة قاضي القضاة، ووزارة العدل، ووزارة العمل، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ودائرة الأراضي والمساحة، وإدارة التأمين الصحي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وأمانة عمّان الكبرى، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ومديرية الأمن العام، إضافة إلى وزارة المالية.