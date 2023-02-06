انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة

انخفضت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، كما اجتاحت رياح قوية شمال شرق الولايات المتحدة، ما تسبب في أوضاع تشكل تهديداً للحياة.

وسجلت منطقة ماونت واشنطن بولاية نيو هامبشير، خلال ليلة أول من أمس، رياحاً باردة انخفضت فيها درجة الحرارة لأقل من 78 درجة مئوية تحت الصفر، والتي يبدو أنها الأدنى على الإطلاق في الولايات المتحدة. ووصلت درجة حرارة الهواء في الذروة إلى ما دون 44 درجة مئوية تحت الصفر، مع رياح تقترب سرعتها من 160 كيلومتراً في الساعة، حسبما ذكر «مرصد ماونت واشنطن».

وقال ممثل ادعاء مقاطعة هامبدن بولاية ماساتشوستس في بيان: «إن الرياح العاتية أسقطت شجرة على سيارة في ساوثويك بالولاية، ما أدى إلى تحطيم السيارة ومقتل رضيع. وتم نقل قائد السيارة إلى المستشفى في حالة خطيرة».

وعطل المسؤولون الدراسة في المدارس العامة في بوسطن، بسبب توقع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 23 درجة مئوية تحت الصفر، لتحطم الرقم القياسي المسجل خلال هذا اليوم منذ أكثر من قرن، وذلك حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية.

واتخذت مدن عدة إجراءات طارئة لمساعدة السكان، بما في ذلك فتح مراكز تدفئة، وأمرت حاكمة ولاية ماساتشوستس ماورا هيلي ببقاء محطة السكك الحديدية الرئيسة في مدينة بوسطن مفتوحة طوال الليل، لتكون بمثابة مأوى للطوارئ، لاسيما للمشردين للتدفئة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنه «من المتوقع ألا يستمر الطقس شديد البرودة لفترة طويلة، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة».

إلى ذلك، لقي خمسة أشخاص مصرعهم جرّاء انهيارات ثلجية في النمسا وسويسرا، ما دفع المسؤولين في الدولتين إلى التحذير من المخاطر التي يشكلها الغطاء الثلجي غير المستقر.

وثلاثة من الضحايا هم سياح كانوا يزورون منطقة جبال الألب في النمسا، بينما في سويسرا، قضى شخصان كانا يتزلجان خارج الحلبة بسبب انهيار ثلجي في كانتون غراوبندن بجنوب شرق البلاد، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وحضّ مسؤولون في النمسا محبي الرياضات الشتوية على توخي الحذر، وقالت السلطات إن مستوى الإنذار رُفع إلى أربعة على مقياس مؤلف من خمسة.

78

درجة مئوية تحت الصفر سجلتها ولاية نيو هامبشير.