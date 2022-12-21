محكمة يابانية ترفض طلباً بوقف عمل مفاعل نووي

رفضت محكمة يابانية، أمس، مطالبات سكان بوقف عمل مفاعل نووي في محطة ميهاما للطاقة النووية، التابعة لشركة كانساي إلكتريك باور، كان قد بدأ عمله منذ أكثر من 40 عاماً.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن حكم محكمة أوساكا الجزئية يعد أول قرار قضائي بشأن سلامة مفاعل قديم، وصدر الحكم عقب أن سعى السكان المحليون للحصول على أمر بإغلاق الوحدة 3 من المحطة في مقاطعة فوكوري، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتمديد الحد الأقصى لعمل المفاعلات النووية الحالية إلى ما بعد 60 عاماً. ويعد هذا المفاعل هو الوحيد في اليابان الذي تجاوزت فترة عمله فترة الخدمة وهي 40 عاماً.

وقال تسعة أشخاص من مقاطعات فوكوي وشيجا وكيوتو، يعيشون في نطاق 10 إلى 80 كيلومتراً من المحطة، إن المفاعل لن يصمد أمام زلزال قوي، بسبب احتمالية تدهور المنشآت والمعدات على مدار الزمن.

وأضاف السكان أن مثل هذا الوضع يمثل خطورة تكمن في احتمالية التعرض للإشعاع، بسبب انتشار المواد الإشعاعية، مضيفين أن خطة الإخلاء الجارية غير فعالة.

وتقول شركة كانساي إن سلامة المفاعل مضمونة، حيث إنها تتبع المعايير التنظيمية الجديدة، التي تم استخلاصها من الكارثة النووية 2011، التي نجمت عن وقوع زلزال قوي وموجات مد عاتية «تسونامي».

وفي يونيو من عام 2021، صارت الوحدة رقم «3» في محطة ميهاما للطاقة النووية، أول مفاعل نووي يتم إعادة تشغيله بعد انتهاء عمره التشغيلي الأساسي البالغ 40 عاماً. وتم إغلاق المفاعل مجدداً بعد أربعة أشهر فقط، بسبب عدم تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب في الوقت المناسب، كما حدث تسرب للمياه.

وعادت الوحدة للعمل من جديد منذ 26 من سبتمبر.

جدير بالذكر أن مشغلي الخدمات النووية في اليابان تقدموا بطلب للحصول على إذن لإعادة تشغيل 27 مفاعلاً مغلقاً. وقد أوفى 17 مفاعلاً نووياً حتى الآن بمتطلبات الأمان الأكثر صرامة، وتم إعادة تشغيل 10 منها.

وترغب حكومة رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، في بدء تشغيل المفاعلات المتبقية، كما يجرى النظر في تطوير أنواع جديدة من المفاعلات.

• مشغلو الخدمات النووية في اليابان تقدموا بطلب للحصول على إذن لإعادة تشغيل 27 مفاعلاً مغلقاً. وقد أوفى 17 مفاعلاً نووياً حتى الآن بمتطلبات الأمان الأكثر صرامة، وتمت إعادة تشغيل 10 منها.



• الحكم صدر عقب أن سعى السكان المحليون للحصول على أمر بإغلاق الوحدة 3 من المحطة في مقاطعة فوكوري بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.