مجلة «ذا إيكونوميست»: نيويورك وسنغافورة أغلى مدن في العالم

توصّل تقييم جديد حول أغلى مدن في العالم من حيث تكاليف العيش فيها، إلى أن نيويورك وسنغافورة، وهما اثنتان من أهم وجهات السفر حول العالم، تأتيان على قمة الترتيب الذي يشمل 172 مدينة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت تل أبيب من المركز الأول إلى المركز الثالث، بحسب تقرير «تكاليف المعيشة حول العالم» الخاص بمجلة «ذا إيكونوميست» الاقتصادية البريطانية.

وأشارت المجلة الأسبوعية، إلى أن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، والقيود الصارمة المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين، تُعد من أسباب ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

من جانبه، أوضح أوباسان دوت، المسؤول عن إجراء التحليل لمجلة «ذا إيكونوميست»، أن «الحرب الدائرة في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على روسيا، والسياسات التي تتخذها الصين لعدم انتشار فيروس كورونا، تسببت كلها في حدوث مشكلات بالنسبة لسلاسل التوريد، كما أدت - إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة وتحولات أسعار الصرف - إلى حدوث أزمة في تكاليف المعيشة بجميع أنحاء العالم».

وصارت الحياة أكثر كلفة بشكل ملحوظ في روسيا، لاسيما في موسكو وسان بطرسبرغ، اللتين صعدتا إلى المركزين، الـ88 والـ70 على التوالي، في ترتيب المدن الأعلى من حيث تكاليف العيش، بسبب تداعيات العقوبات الغربية.

جدير بالذكر أن الأسعار ارتفعت في جميع أنحاء العالم بصورة أسرع من أي وقت مضى خلال الـ20 عاماً الماضية، وذلك بمتوسط بلغ 8.1%، بحسب ما ورد في البحث.

الحرب التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا، والقيود الصارمة المتعلقة بمكافحة تفشّي فيروس كورونا في الصين، تُعد من أسباب ارتفاع الأسعار بشكل كبير.