مسرح عرائس وهدايا للأطفال لترغيبهم في التطعيم بمصر

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والتي تستهدف 346 ألفاً و760 طفلاً من عمر يوم وحتى خمس سنوات، وتستمر من 11 وحتى 14 ديسمبر الجاري، وذلك من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية، بالإضافة لفرق التطعيم المتنقلة على مستوى مراكز المحافظة وقراها.

وعلى هامش إطلاق الحملة بمراكز وقرى المحافظة جرى تنظيم مسرح عرائس للأطفال، وتوزيع هدايا عينية من تنظيم وحدة السكان بالمحافظة، لتوعية الأطفال وتحفيزهم على ضرورة تلقّي التطعيم حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الأمراض.

وقال وكيل الصحة بالمحافظة، إن التطعيم يتم باستخدام الطعم الفموي لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى خمسة أعوام، وذلك عن طريق فرق التطعيم المتحركة للمنازل، بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بجميع مراكز التطعيم بالمدن والقرى والأماكن والميادين الرئيسة.

وأكد محروس أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بدأت الأحد وتستمر حتى 14 ديسمبر الجاري، في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.À عن «الأخبار» المصرية الحملة تستهدف 346 ألفاً و760 طفلاً من عمر يوم وحتى خمس سنوات، وتستمر من 11 وحتى 14 ديسمبر الجاري.

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تحت إشراف