محمد يونس: العالم بحاجة إلى حضارة جديدة ركيزتها الإنسان

في مقابلة مع صحيفة «إلبايس» دافع الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، عن نظريته حول «الأصفار الثلاثة»: صفر تغير مناخي، وصفر تركيز للثروة وصفر بطالة، وأكد أن العالم في أزمة وبحاجة إلى حضارة جديدة ركيزتها الإنسان. وفيما يلي مقتطفات من الحوار الذي أُجري مع أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة شيتاغونغ، وهي إحدى الجامعات الكبرى في بنغلاديش، ومؤسس بنك «غرامين»:

■ كيف ترى العالم اليوم؟

■■ العالم في أزمة أكبر من أي وقت مضى. قبل الوباء، كنا نقول إننا كنا في أزمة، مع الاحتباس الحراري وكل الأشياء الأخرى. ولم يكن لدينا أي فكرة عن أنه سيكون هناك شيء أسوأ ينتظرنا. وفجأة يتغير العالم، ولمدة عامين ونصف العام، كان الناس في منازلهم، وتوقفت الأعمال التجارية، وفقد الناس وظائفهم، وأصبح الكثير من الناس فقراء. وهذا ليس شيئاً حدث للعالم الثالث، وليس فقط في بعض البلدان الفقيرة التي لديها بعض المشاكل. إنه العالم كله. وهذا تحول لم يكن متوقعاً على الإطلاق. ثم جاءت الحرب في أوكرانيا، والتي غيرت العالم بأسره أكثر من أي وقت مضى، لأنه لا يمكن العثور على شخص واحد لم يتأثر سلباً. وسيزداد الأمر سوءاً.

■ إذا أنت متشائم.

■■ في الواقع، هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه الأمور. تستعد العديد من الدول لمواجهة المجاعة، أو تتحدث عنها. إذاً الآن لدينا جائحة، ونقص في الغذاء، وتضخم في كل مكان، وهناك حديث عن الركود وما إلى ذلك. وفي خضم هذا الوضع الشائك، نعقد مؤتمر المناخ؛ وأسأل نفسي: هل سيناقشون الاحتباس الحراري الآن؟ إنها قضية تم دفعها إلى الجزء الخلفي من جدول الأعمال. وإذا كنت تريد معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، فعليك مواجهة فيل في غرفة.

■ هل ترى مخرجاً؟

■■ نعم. لأنه إذا كان عليك البقاء على قيد الحياة، فعليك أن تجد طريقة. خلاف ذلك، أنت فقط تستسلم. ولكن لحسن الحظ، لم يعتد البشر على الاستسلام، فهم دائماً يأتون بشيء ما في المواقف اليائسة. وهذا هو الوقت الذي يتعين عليهم فيه القيام بذلك. إحدى القضايا التي ناقشتها مرات عدة، ومازلت أواصل مناقشتها، هي أن الحضارة التي نعيش فيها مصممة لكارثة. وكانت ستقتلنا على أي حال. والاحتباس الحراري كان أحد مظاهر تدميرها، وهذه الحضارة ليس لديها وسيلة للتعامل مع هذا النوع من الأزمات.

استنتاجي هو أن هذه الحضارة هي سفينة غارقة. والحل هو بناء سفينة جديدة بسرعة.. حضارة جديدة.

■ أي نوع من الحضارة الجديدة؟

■■ المشكلة الرئيسة في الحضارة القديمة هي أنها نسيت أننا بشر، لقد صممتنا كروبوتات لكسب المال. وسوف تستند الحضارة الجديدة إلى القيم الإنسانية مثل المشاركة أو الاهتمام، كل الأشياء الجيدة التي نقولها عن البشر. وخلاف ذلك، ليس لدينا فرصة. نحن نتحدث عن إنشاء حضارة جديدة من ثلاثة أصفار: الاحتباس الحراري الصفري، الذي سيكون هوية الحضارة الجديدة. ولا شيء أقل من ذلك. والآخر هو تركيز الثروة الصفري، لأن لدينا آلة تغذي الثروة لتركزها في أيدي قلة من الناس، وهذا وضع لا يمكن الدفاع عنه.

ورقم ثلاثة هو الحجم الهائل للبطالة، وعلينا أن نخلق عالماً قائماً على ريادة الأعمال، بدلاً من البحث عن عمل. ومازلت أقول إن البشر يولدون رواد أعمال، وأن لدينا قدرة إبداعية يمكنها تغيير العالم، ويجب علينا إطلاق العنان لها. ولكننا ننسى ذلك، كما لو كان علينا العودة إلى العبودية، والعمل من أجل شخص آخر.

«إلبايس» المشكلة الرئيسة في الحضارة القديمة هي أنها نسيت أننا بشر إذ صممتنا كروبوتات لكسب المال.