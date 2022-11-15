بديل عقوبة سالبة للحرية ينقذ سيدة ورجلاً من السجن في الأردن

أنقذ بديل عقوبة سالبة للحرية سيدة مبتورة القدم اليسرى، وأباً يحضن خمسة أطفال، من السجن مدة تراوح بين 14 يوماً وشهراً كاملاً، بعد ارتكابهما جرائم للمرة الأولى في حياتهما، وبالتالي منحهما فرصة إصلاح نفسيهما وعدم العودة للجريمة.

الحُكمان القضائيان تضمنا بدائل عقوبات سالبة للحرية بحق سيدة مبتورة القدم، وأب انفصل عن زوجته، لكن أبناءه الخمسة بحضانته، وتبين أن العقوبة السالبة للحرية لو طُبقت بحق السيدة أولاً، لواجهت مشكلات كبيرة خصوصاً مع وضعها الصحي، فقد ثبت للمحكمة أنها بحاجة لوجود طرف اصطناعية، وعلاج طبيعي.

وأنقذ بديل العقوبة السالبة بحق الأب والذي آلت إليه حضانة أبنائه بعد انفصاله عن زوجته، من الابتعاد عنهم 14 يوماً في السجن، وهذا يعني أن الأثر الإيجابي الذي لحق بالأب بتطبيق هذا البديل سيمكنه من البقاء قريباً منهم وإعالتهم وتأمين كل احتياجاتهم.

وأدانت محكمة عمَّان الابتدائية السيدة بجريمة توجيه رسائل إهانة عبر وسيلة اتصال وفقاً لأحكام المادة 75 من قانون الاتصالات، والحكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم، وتم تأييده من قبل محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية.

وارتأت المحكمة وفق قرارها أن الموافقة على تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يحقق الغاية من نص المادة 25 مكررة 1 من قانون العقوبات، وتم إرفاق أوراق ثبوتية تفيد بأن القدم اليسرى للمدانة مبتورة، وبموجب تقرير طبي مرفق فهي بحاجة لطرف اصطناعية وعلاج طبيعي.

وبينت المحكمة أن السجل العدلي أفاد بعدم وجود قضايا بحق المدانة، وأن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بحقها، سيحقق الهدف من منعها للعودة للجريمة، ولا يتعارض تطبيق هذا البديل وحقوقها المدنية وسيتحقق الردع العام والخاص.