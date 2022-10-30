استطلاع: التضخم الشاغل الأكبر للألمان

تسببت الزيادات الحادة في الأسعار في جميع مجالات الحياة تقريباً في زيادة قلق مواطني ألمانيا بصورة تفوق أي شيء آخر، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، أو التغير المناخي، أو جائحة كورونا. وأظهر استطلاع أجرته شركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي»، ونُشرت نتائجه أمس، أن الشاغل الأكبر حالياً لنحو 57٪ من الألمان هو التضخم. ومقارنة باستطلاع مماثل تم في يونيو الماضي، قال 48% من الألمان إن تصاعد الأسعار هو أكثر ما يثير قلقهم. ويتوقع أكثر من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع أن تستمر الأسعار في الارتفاع.

ووفقاً لخبراء «ماكينزي»، فإن مسألة التضخم فاقت بالكامل، تقريباً، جميع المخاوف الأخرى التي كانت تساور الألمان في الأشهر الأخيرة. وعلى سبيل المقارنة، ذكر 18٪ فقط أن حرب أوكرانيا مصدر قلقهم الأكبر، و6٪ تغير المناخ، و 3٪ جائحة كورونا.

ويقول الخبير لدى «ماكينزي»، ماركوس ياكوب: «يتزايد عدد الألمان الذين لا تسمح دخولهم حالياً بأي استهلاك يتجاوز ما هو ضروري للغاية». وبحسب الاستطلاع، اضطر أكثر من ثلث المستهلكين بالفعل إلى الحد بشكل كبير من استهلاكهم للسلع غير الأساسية. وذكر أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم أنه لم يعد بإمكانهم الادخار.

ويقول ياكوب: «أربعة من كل خمسة أشخاص في ألمانيا يغيرون حالياً سلوكهم في التسوق في ضوء الواقع الجديد الذي يرونه ويشعرون به في حساباتهم البنكية»، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً متزايداً لشراء منتجات من علامات تجارية رخيصة ومن متاجر المواد الغذائية منخفضة الكلفة. وذكر أكثر من 60٪ ممّن شملهم الاستطلاع أنهم يقللون عن قصد استهلاك الطاقة في المنزل، بينما ألغى 16٪ من الألمان خططهم للسفر خلال العطلة.

وتؤثر الأسعار المرتفعة أيضاً في خطط عيد الميلاد، حيث ذكر 53٪ من الألمان أنهم يعتزمون خفض معدل تسوّقهم في هذه المناسبة، بينما يعتزم 12٪ آخرون التخلي تماماً عن التسوق في هذا الموسم. وأشار الاستطلاع، الذي شمل نحو 1000 شخص، إلى أن الألمان بوجه عام صاروا أكثر تشاؤماً بشأن المستقبل بشكل ملحوظ، مقارنة بالمواطنين في فرنسا أو بريطانيا أو إيطاليا أو إسبانيا. وبحسب الاستطلاع، يتوقع جميع الألمان تقريباً أن تكون للأزمة الحالية آثار طويلة الأمد على الاقتصاد أو حتى ركود طويل.