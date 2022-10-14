حياة الملكة إليزابيث في كتاب مصوَّر جديد

أصدرت شركة «تايدال ويف كوميكس» كتاباً مصوراً جديداً يتناول حياة الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش، ويستعرض محطات من حياتها العامة والخاصة، والأحداث الكبيرة، والفضائح العائلية والأزمات التي مرت بها.

وتوفيت الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاماً، ودُفنت إلى جوار زوجها الأمير فيليب في 19 سبتمبر، بعد يوم ألقت فيه بريطانيا والعالم عليها نظرة الوداع في مظاهر رائعة من الأبهة والمراسم.

يبدأ الكتاب المؤلف من 30 صفحة بإخطار مربي النحل الملكي لخلية النحل في القصر بموت الملكة، وهو تقليد تمتد جذوره إلى قرون مضت، ويتعلق بأسطورة حول إنتاج العسل.

وقال الكاتب المشارك مايكل فريزيل، في بيان: «أردت أن أبدأ بداية صغيرة - بالحديث عن أسطورة النحل، وأن أنهي نهاية كبيرة - بالجنازة التي شاهدها الملايين في أنحاء العالم. كانت تلك طريقة مناسبة لتصوير عهدها الذي دام 70 عاماً».

ومن بين الحشد الذي شارك في وداع الملكة، والبالغ 2000 شخص، في كنيسة «وستمنستر أبي»، حيث تزوج ملوك ودفنوا وتُوجوا على مدى الألف عام الماضية، كان هناك نحو 500 من الرؤساء ورؤساء الوزراء، وأفراد عائلات ملكية أجنبية، وكبار الشخصيات. وصدر الكتاب أول من أمس، وهو متاح رقمياً أيضاً.