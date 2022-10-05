ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير

تقدم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشكوى أول من أمس ضد محطة «سي إن إن» التلفزيونية، متهماً إياها بتشويه صورته، لأنها تخشى أن يترشح لولاية جديدة في 2024، مطالباً إياها بتعويض قدره 475 مليون دولار.

ويرى الجمهوري، الذي بات يتناول علناً فكرة أن يترشح للبيت الأبيض مجدداً، أن «سي إن إن»: «سعت إلى استخدام نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها والقراء، بهدف التغلب عليه سياسياً»، على ما جاء في نص الشكوى التي رفعت في ولاية فلوريدا.

وجاء في الشكوى أيضاً أن «حملة (سي إن إن) تأتي على شكل تشهير وافتراء على مقدم الشكوى، تصاعدت في الشهر الأخيرة، لأن المحطة تخشى أن يترشح مقدم الشكوى إلى الانتخابات الرئاسية في 2024».

واتهم دونالد ترامب المحطة بالسعي إلى «جعل ميزان السياسة يميل إلى اليسار»، بمحاولتها «تشويه صورته من خلال سلسلة من النعوت التشهيرية الخاطئة، والصادمة، مثل (عنصري) و(خادم الروس) و(هتلر)».

وأخذ ترامب على المحطة خصوصاً استخدام عبارة «الكذبة الكبيرة»، للحديث عن قوله إن الانتخابات الرئاسية عام 2020 «سرقت منه».

وجاء في الشكوى «(الكذبة الكبيرة) هي إشارة مباشرة إلى تكتيك استخدمه أدولف هتلر، وترد في كتاب كفاحي». وأضاف «(الكذبة الكبيرة) استخدمها هتلر للتحريض على كره اليهود، ويجب ألا تستخدم باستهتار».

وأكد أن استخدام هذه العبارة بشكل متكرر على المحطة بشأن ترامب «محاولة متعمدة من جانب (سي إن إن) لإقامة رابط في أذهان المشاهدين بين مقدم الشكوى، وإحدى أكثر شخصيات التاريخ الحديث إثارة للاشمئزاز».

وجاء في الشكوى أن هذه العبارة استخدمت أكثر من 7700 مرة منذ يناير 2021.

ويطالب دونالد ترامب المحطة بتعويض قدره 475 مليون دولار.

وفي بيان، أكد الرئيس الأميركي السابق، مساء الإثنين، أنه سيتقدم بشكوى ضد «عدد كبير» من وسائل الإعلام الأخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة، بتهمة التشهير كذلك.

وأكد أنه قد يتخذ تدابير أيضاً بشأن اللجنة البرلمانية التي تحقق حول الهجوم الذي شنه أنصار له على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. وخلال ولايته الرئاسية، كانت لترامب علاقات متأزمة جداً مع وسائل إعلامية رئيسة، مثل «سي إن إن» و«نيويورك تايمز» التي كان يعتبر أنها تروج «لأخبار كاذبة». وكان يحمل عليها بانتظام عبر «تويتر»، الذي مُنع من استخدامه من ذلك الحين.

ترامب يتهم المحطة بالسعي إلى استخدام نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها والقرّاء بهدف التغلب عليه سياسياً.

ترامب يأخذ على المحطة استخدام عبارة «الكذبة الكبيرة» 7700 مرة للحديث عن قوله إن الانتخابات الرئاسية عام 2020 «سرقت منه».