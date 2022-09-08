ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 74 قتيلاً و250 جريحاً

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أمس، أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب غرب الصين، يوم الاثنين، ارتفع إلى 74 قتيلاً وأكثر من 250 جريحاً. وتردد أن 26 شخصاً آخرين لايزالون في عداد المفقودين، بعد يومين من وقوع الزلزال. وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر مقاطعة لودينغ في مقاطعة جانزي، وأثر بشكل خاص على مدينة ياآن في إقليم سيتشوان. وتقع المنطقة على بعد نحو ساعتين بالسيارة جنوب غرب عاصمة الإقليم، تشنجدو. ومنذ وقوع الزلزال، تجرى عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق، يشارك فيها الآلاف من المسعفين، كما تمت تعبئة الجيش. ودُمرت آلاف المنازل أو تضررت بسبب الزلزال، مع ورود تقارير عن انهيارات أرضية أغلقت الطرق، كما انقطعت خطوط الكهرباء والمياه والاتصالات.

العدد ارتفع إلى 74 قتيلاً وأكثر من 250 جريحاً. وتردد أن 26 شخصاً آخرين لايزالون في عداد المفقودين، بعد يومين من وقوع الزلزال.