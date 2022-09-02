«الإنجليزية» فقط لا تساعد الدبلوماسيين البريطانيين في فهم الشركاء والخصوم

في المتوسط، يتم تدريب 14 موظفاً فقط، سنوياً، في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية على التحدث بلغة الماندرين الصينية، بطلاقة، بما يكفي للتفاوض بشأن الأعمال والدبلوماسية، ما يجعل المملكة المتحدة في وضع غير مواتٍ للغاية، في وقت يُنظر فيه بشكل متزايد إلى الصين على أنها «تهديد خطر» للأمن، إضافة إلى شريك تجاري حيوي. وستتخلف بريطانيا عن منافسيها، إذ تم تقليص ميزانية الوزارة.

ويعد التدريب على اللغات الأجنبية عنصراً أساسياً في مهارات أي دبلوماسي. وأثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، عندما سيطرت بريطانيا على معظم أنحاء الشرق الأوسط، أدارت وزارة الخارجية مدرسة في القدس، ثم في لبنان، لتدريس اللغة العربية للدبلوماسيين. وكانت ناجحة للغاية، حيث خرجت أجيالاً من المتحدثين باللغة العربية بطلاقة، واكتسبت لقب «مدرسة التجسس».

وأغلق مركز الشرق الأوسط للدراسات العربية خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وبعد ذلك، قام القائمون على هذه المجال بخفض التكاليف، ثم إغلاق جميع دورات التدريب اللغوي للدبلوماسيين، وهي خطوة قصيرة النظر، لدرجة أن ويليام هيغ، عندما كان وزير الخارجية، أعادها، خصوصاً بالنسبة للروسية والصينية واليابانية والعربية.

إن البريطانيين، الذين لا يحسنون التواصل دائماً خارج بلادهم بغير لغتهم، معروفون بعدم إقبالهم على تعلم اللغات، وهم يزدادون سوءاً اليوم. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الهيمنة العالمية للغة الإنجليزية. وانخفضت الاهتمام باللغات الأوربية في الثانويات، مع تضرر اللغة الألمانية بشكل خاص. وقد يتعين إلغاء البكالوريا الإنجليزية، في المستقبل، لأنها تتطلب لغة أجنبية، ويتم تشجيع عدد قليل جداً من الطلاب على دراسة واحدة.

ولا تعلم اللغة الكلمات والقواعد، فقط، بل أيضاً طريقة تفكير أهل اللغة. لهذا السبب، يحتاج أولئك الذين يريدون فهم الصيني، بشكل صحيح، إلى دراسة لغة الماندرين، وينطبق الشيء نفسه على جميع اللغات، وفي جميع المستويات.

وكشفت دراسة، أجريت في 2018، أن ثلث الدبلوماسيين البريطانيين في الدول العربية، فقط، يمكنهم التحدث باللغة العربية، بالمقارنة مع 64% من الدبلوماسيين الأميركيين في المنطقة الذين يمكنهم التحدث باللغة.

وقالت وزارة الخارجية إن بريطانيا لديها بالفعل أفضل خدمة دبلوماسية في العالم، لكنها أضافت «نحن نواصل تنشيط وتوسيع نطاق الأشخاص والأماكن». وهذا يشمل «أكبر توسع للشبكة الدبلوماسية البريطانية لجيل كامل، وتوسيع مجموعة المواهب التي نستفيد منها لسفرائنا، وزيادة هائلة في التدريب اللغوي».

وفي عام 2015، احتلت اللغة العربية المرتبة الثانية في قائمة اللغات المهمة لبريطانيا، متقدمة على الفرنسية والماندرين والألمانية، فيما تم اعتبار اللغة الإسبانية، فقط، أكثر أهمية.