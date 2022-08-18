انتشال 100 طن من الأسماك النافقة بسبب تلوّث نهر أودور في بولندا

قال عناصر إطفاء بولنديون، الثلاثاء، إنهم انتشلوا 100 طن من الأسماك النافقة من نهر أودر الذي يعبر ألمانيا وبولندا، ما زاد المخاوف من كارثة بيئية.

وقالت مونيكا نوفاكوفسكا دريندا، من المكتب الإعلامي لإدارة الإطفاء الوطنية، لوكالة فرانس برس: «لم نُجرِ قط عملية بهذا الحجم في نهر من قبل».

وأكدت أنه تم انتشال نحو 100 طن من الأسماك النافقة منذ الجمعة.

سبب نفوق الأسماك غير مؤكد، لكن السلطات تشتبه في وجود مواد كيماوية.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، الأسبوع الماضي: «ربما تم إلقاء كميات ضخمة من النفايات الكيماوية في النهر مع كامل دراية بالمخاطر والعواقب».

يتم اختبار عينات من مياه النهر في بولندا وألمانيا، كما أرسلت وارسو عينات إلى مختبرات في تشيكيا وهولندا وبريطانيا.

وجاءت المعلومات الأولى عن نفوق الأسماك في نهر أودر من سكان محليين وصيادين بولنديين منذ 28 يوليو.

واتهمت السلطات الألمانية السلطات البولندية بعدم إبلاغها بهذه الظاهرة، وفوجئت عندما طافت الأسماك النافقة على سطح النهر.

• سبب نفوق الأسماك غير مؤكد، لكن السلطات تشتبه في وجود مواد كيماوية.