ترامب يدعي أن ملكة بريطانيا وكاميلا تنافستا على لفت انتباهه خلال مأدبة ملكية

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن ■ عن «ديلي ميل»

ادعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن ملكة بريطانيا وزوجة ابنها الأمير تشارلز، كاميلا، كانتا تتنافسان مع بعضهما بعضاً للفت انتباهه خلال مأدبة ملكية، وأخبر المذيع التلفزيوني البريطاني بيير مورغان في محطة «توك تي في» الجديدة أن الملكة فعلاً «أسطورة حقيقية»

وقال ترامب إنه كان بصحبة كاميلا والملكة البالغة من العمر 96 عاماً، خلال حفل أقيم في قصر باكنغهام في يونيو 2019، حيث حضر الحفل مع زوجته ميلانيا. وقال في الجزء الثاني من المقابلة التي بثت أول من أمس، إن كاميلا كانت على يمينه، والملكة على يساره، وكانوا منهمكين بالحديث، وقال ترامب «قلت للملكة إني فعلاً أريد الحديث معها (الملكة) ولو قليلاً»، لقد كانت كاميلا مضحكة وذكية ورائعة، لقد أحببتها وأحببت تشارلز أيضاً».

وادعى ترامب أن الملكة لم تحظ بمثل هذا الوقت الرائع أبداً، كما حدث عندما كان جالساً إلى جوارها. وأضاف «كنت جالساً إلى جوارها وتحدثنا طيلة الليل، وقال أحدهم (إننا لم نر الملكة تضحك بهذا القدر من قبل. لقد كانت تضحك وتبتسم)». وقال ترامب «قال الجميع إنهم لم يروا مثل هذه الأوقات السعيدة خلال مأدبة رسمية. وأنت تعلم أن مثل هذه المناسبات تكون عادة مملة».

وفي سؤال آخر خلال المقابلة، انتقد ترامب خيار الأمير هاري الرهيب لترك جدته وقداس الأمير فيليب. وقال ترامب إنه كان أسوأ قرار يتخذه هاري في حياته، وانتقده بشدة؛ لأنه لم يحترم جدته الملكة. وحثّ الملكة على أن تجرد هاري وزوجته من كل ألقابهما. وأضاف ترامب إنه يجب على الملكة أن تمنع هاري من زيارتها في بريطانيا، ويجب أن تقول له «بصراحة لا أريد رؤيتك هنا».

وقال ترامب «صراحة في الحقيقة أنا لا أحب ميغان، زوجة هاري، ولست من المعجبين بها. وأعتقد أن المسكين هاري تزوجها رغماً عنه» وعندما سأله مورغان عما إذا كان يعتقد بأن زواج ميغان وهاري سينتهي قريباً، أجابه ترامب بثقة «لطالما كنت (متنبئاً) جيداً، كما تعلم، و(تنبأت) تقريباً بكل شيء. نعم سينتهي هذا الزواج وسينتهي بصورة سيئة. وربما أن هاري سيعود زاحفاً وسيبدي أسفه الشديد».

وقال ترامب الشيء الوحيد الذي لا أتفق فيه مع الملكة، أعتقد إنه كان يجب عليها أن تقول لهاري «إذا كان هذا هو الخيار الذي تريده، فسنجردك من جميع ألقابك، وبصراحة لا تعد إلى هنا»، وأضاف «لقد كان تصرفه بمثابة قلة احترام صارخة للبلد، وأعتقد أنه شكل إحراجاً كبيراً أيضاً»

• انتقد ترامب خيار الأمير هاري الرهيب لترك جدته وقداس الأمير فيليب.

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