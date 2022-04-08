المجر: مستعدون للدفع لروسيا بالروبل مقابل الغاز

المصدر: عن «العربية» و«د.ب.أ»

أعلن رئيس وزراء المجر، فيكتور أوروبان، أول من أمس، أن بلاده مستعدّة للدفع لروسيا بالروبل، مقابل واردات الغاز، إذا لزم الأمر.

جاء ذلك بحسب تغريدة على «تويتر»، لزولتان كوفاكس، المتحدث الدولي باسم الحكومة المجرية. وقال أوروبان، في مؤتمر صحافي في بودابست: «ليس هناك أي صعوبة بالنسبة لنا للدفع للغاز بالروبل، فإذا كان هذا هو ما يطلبه الروس، فسندفع بالروبل».

وتضع هذه الخطوة، وفق مراقبين، المجر في خلاف مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي الذين رفضوا الدفع بالروبل.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين، قد ذكرت الثلاثاء الماضي، أن المجر ستصبح أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تواجه استقطاعات في تمويل الاتحاد الأوروبي لها، بسبب انتهاكات سيادة القانون.

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