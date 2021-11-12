هدى قطب.. إعلامية أميركية مصرية تحظى بإعجاب بلينكن

المصدر: خالد محمود ■ القاهرة

لفت وزير الخارجية الأميركي، توني بلينكن، الأنظار إلى الأميركية من أصل مصري، هدى قطب، التي شقت طريقها بنجاح في عالم الإعلام الأميركي، معتبراً إياها نموذجاً مثمراً في العلاقات المصرية - الأميركية. وفي حين اهتم متابعون بالجانب العملي في حياة قطب، ومسيرتها في الصعود والنجاح على الطريقة الأميركية، اهتم آخرون بالجانب الإنساني في حياة قطب ومواجهتها مرض السرطان بشجاعة، وقدرتها على الاستمرار رغم معاناتها.

ارتبطت حياة هدى قطب بالنجومية في توقيت مبكر من حياتها، فقد اختيرت الأولى في مسابقة «ملكة العودة إلى الوطن» بعد تخرجها في مدرسة فورت هانت الثانوية عام 1982، ثم الناطقة باسم دفعتها لدى تخرجها في معهد فيرجينا للتكنولوجيا، ثم قيادية في منظمة «دلتا دلتا دلتا» النسائية العريقة، التي يعود تاريخ إنشائها إلى ثمانينات القرن الـ19، بحسب سيرتها الذاتية المنشورة على موقع «ساربلس دوت كوم».

وكشفت قطب، في حوار لها مع «كوبنج ماجازين»، عن واقعة التحاقها بقناة «إن.بي.سي» قائلة: «كنت قد انتهيت للتو من إجراء جراحة استئصال سرطان من الثدي، وكانت فضائية (إن.بي.سي) في إطلاق جديد لها، فاندفعت إليها وفعلت شيئاً لم أتخيل من قبل أنني يمكنني القيام به، فقد ذهبت من تلقاء نفسي إلى أكبر مدير بالمحطة وقلت له أريد أن أعمل، كان هذا أمراً غريباً على شخصيتي، فأنا من الشخصيات التي تحب أن يلاحظها الناس بأنفسهم، لكنني للمرة الأولى في حياتي فعلت العكس، توجهت للمصعد وضغطت على رقم 52 وطلبت أن أقابل المدير، جيف زوكر، وأتصور أنني لولا إصابتي بالسرطان ما كنت فعلت هذا، ولا كنت زاملت كاثي لي كيفور».

وعملت قطب بعد تخرجها في قناة «دبليو.دبليو.إن»، ثم قناة «ديتلاين إن.بي.سي»، لكن تألقها الرئيس الذي منحها الشهرة هو التحاقها ببرنامج «توداي شو» على قناة «إن.بي.سي»، الذي تعمل به اليوم، والذي يشاهده الأميركيون كل صباح.

وكتبت قطب سيرتها الذاتية في كتاب حمل عنوان «هدى: كيف نجوت من الحروب والشعر السيئ والسرطان وكاثي لي كيفور»، واحتل الكتاب مرتبة الأفضل مبيعاً لقائمة «نيويورك تايمز» في عام إصداره.

تطرقت قطب في كتابها إلى أصولها المصرية، وإقامتها في القاهرة لمدة عام، لكنها أثارت انتقادات واسعة حين تناولت بالنقد أوضاعاً وعادات اجتماعية.

الجدير بالذكر أن هدى قطب حصلت على المركز 87 في قائمة «عرب بزنس»، التي اشتملت 100 اسم لشخصيات عربية بارزة أثرت في العالم عام 2017، طبقاً لما أوردته مجلة «عرب أميركا».

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