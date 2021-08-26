أحداث وصور.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم في كولومبيا إلى 12 قتيلاً

المصدر: بوغوتا ■ وكالات

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الليلة قبل الماضية، إن 12 من عمال المناجم لقوا حتفهم جراء انفجار وقع في منجم للفحم بمقاطعة بوياكا في وسط البلاد.

ووقع الانفجار في المنجم الواقع بمدينة توباجا «نحو 220 كم شمال شرق بوغوتا».

وأفادت محطة كاراكول الإعلامية المحلية بأن العمال كانوا على عمق 500 متر تحت سطح الأرض، عندما وقع الانفجار بسبب تراكم غاز الميثان.

وتتكرر الحوادث الخطيرة في المناجم الكولومبية، التي غالباً ما تفتقر لوسائل الأمان. وتمثل أنشطة التعدين غير القانونية على وجه الخصوص مشكلة في بلدان عدة بأميركا اللاتينية.

ولم تعطِ السلطات أي إشارة على أن المنجم المعني كان يتم تشغيله في إطار عملية غير قانونية.

وفي الثاني من يونيو لقي شخصان على الأقل مصرعهما وحوصر سبعة آخرون، إثر انفجار داخل منجم فحم في سوشا بوسط كولومبيا، وفق ما ذكرت وكالة المناجم الوطنية الخميس.

كما أنقِذ ثلاثة جرحى في الموقع الذي احتشد فيه عدد من عناصر الشرطة والصليب الأحمر، فضلاً عن مهندسين من أجل المشاركة في البحث.

وقالت الوكالة في بيان، إن الحادث ربما يكون ناجماً عن تراكم غاز الميثان وغبار الفحم في منجم ديامانتي 5.

وأحصت البلاد 171 ضحية لحوادث قطاع التعدين في عام 2020، مقابل 82 في العام السابق.

• تمثل أنشطة التعدين غير القانونية على وجه الخصوص مشكلة في بلدان عدة بأميركا اللاتينية.

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